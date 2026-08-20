Classifica Tour de l’Avenir 2026: Lorenzo Finn guadagna su tanti rivali diretti

Lorenzo Finn si è prontamente reso protagonista della prima tappa al Tour de l’Avenir, la corsa più importante al mondo per quanto riguarda gli under 23. La giovane promessa ligure ha attaccato quando mancavano 25 chilometri al traguardo di Argentan e soltanto altri due uomini sono riusciti a rispondergli: il belga Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty) e il norvegese Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team).

Il terzetto si è giocato la vittoria allo sprint, dove Driesen ha fatto valere il suo spunto veloce davanti allo scandinavo e al ciclista italiano. La prestazione di Lorenzo Finn è stata decisamente brillante e ha anche guadagnato terreno in classifica generale nei confronti di quelli che alla vigilia dovrebbero essere gli avversari più accreditati per la conquista della classifica generale.

Il Campione del Mondo U23 può infatti fare affidamento su un margine di 1’56” sul brasiliano Henrique Bravo e sull’ecuadoriano Mateo Ramirez, due degli avversari più temibili dell’evento in terra francese. Di seguito la classifica generale del Tour de l’Avenir 2026 (dopo la prima tappa).

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE L’AVENIR (dopo la prima tappa)

1 Driesen Niels Lotto – Groupe Wanty 2 3:19:43

2 Haugland Kasper Decathlon CMA CGM Development Team ,,

3 Finn Lorenzo Mark Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ,,

4 Marín Miguel Ángel EF Education – Aevolo 0:29

5 Donati Davide Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 0:36

6 van der Werff Thom Development Team Picnic PostNL ,,

7 Van Bylen Liam Decathlon CMA CGM Development Team ,,

8 Zanini Simone XDS Astana Development Team ,,

9 Soenens Viktor Soudal Quick-Step Devo Team ,,

10 Casagrande Diego Tudor Pro Cycling Team U23 ,,