MotoGP
Classifica Moto3 2026: Quiles domina, Carpe primo inseguitore. Nono Bertelle
CLASSIFICA MOTO3 2026
1 QUILES Maximo SPA 231
2 CARPE Alvaro SPA 146
3 ALMANSA David SPA 134
4 URIARTE Brian SPA 127
5 MORELLI Marco ARG 115
6 PRATAMA Veda INA 97
7 PERRONE Valentin ARG 95
8 DANISH Hakim MAL 86
9 BERTELLE Matteo ITA 66
10 SALMELA Rico FIN 60
11 ESTEBAN Joel SPA 59
12 PINI Guido ITA 52
13 MUÑOZ David SPA 52
14 FERNANDEZ Adrian SPA 51
15 O’SHEA Eddie GBR 50
16 KELSO Joel AUS 50
17 RIOS Jesus SPA 49
18 CRUCES Adrian SPA 46
19 O’GORMAN Casey IRL 44
20 OGDEN Scott GBR 27
21 YAMANAKA Ryusei JPN 22
22 URIARTE Marcos SPA 6
23 BUCHANAN Cormac NZE 5
24 RAMMERSTORFER Leo AUT 4
25 GONZALEZ Davis ESP 2
26 MITANI Zen JPN 2
27 MOODLEY Ruche RSA 1
28 SINGHAPONG Kiattisak THA 1