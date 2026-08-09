MotoGP
Classifica Moto2 2026: Gonzalez in testa, Vietti in settima posizione
CLASSIFICA MOTO2 2026
1 GONZALEZ Manuel SPA 197.5
2 GUEVARA Izan SPA 155
3 AGIUS Senna AUS 136
4 ORTOLA Ivan SPA 133.5
5 HOLGADO Daniel SPA 128
6 ALONSO David COL 116
7 VIETTI Celestino ITA 112
8 SALAC Filip CZE 108
9 LOPEZ Alonso SPA 67.5
10 VEIJER Collin NED 55.5
11 MUÑOZ Daniel SPA 54
12 ESCRIG Alex SPA 50
13 ARBOLINO Tony ITA 42.5
14 ROBERTS Joe USA 36
15 BALTUS Barry BEL 35
16 RUEDA Jose Antonio SPA 27
17 HUERTAS Adrian SPA 26
18 ÖNCÜ Deniz TUR 23.5
19 LUNETTA Luca ITA 17
20 SASAKI Ayumu JPN 16
21 FERRANDEZ Alberto SPA 15.5
22 FURUSATO Taiyo JPN 15
23 CANET Aron SPA 13.5
24 VD GOORBERGH Zonta NED 12
25 GARCIA Sergio SPA 11
26 PIQUERAS Angel SPA 4
27 AJI Mario INA 3
28 RAMIREZ Marcos SPA 0
29 ORRADRE Unai SPA 0
30 NAVARRO Jorge SPA 0
31 ZURUTUZA Xabi SPA 0
32 FOGGIA Dennis ITA 0
33 ROULSTONE Jacob AUS 0
34 PAWELEC Milan POL 0