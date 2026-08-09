Classifica Mondiale MotoGP 2026: Jorge Martin va a +31 su Marco Bezzecchi

Lo spagnolo Jorge Martin consolida la testa della classifica del Mondiale 2026 della MotoGP al termine della gara lunga del GP della Gran Bretagna: l’iberico conduce con 31 punti su Marco Bezzecchi, 37 sul nipponico Ai Ogura, 40 su Marc Marquez e 41 su Fabio Di Giannantonio.

Sesta posizione per lo spagnolo Raul Fernandez, a 56 punti dalla vetta, davanti al connazionale Pedro Acosta, settimo a -77. Ottava posizione per un altro azzurro, Francesco Bagnaia, a -97 dalla testa, poi i ritardi salgono oltre i 100 punti.

Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga di domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. Tappe in Italia al Mugello a fine maggio ed a Misano per il GP di San Marino a settembre.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026

1 Jorge Martin (Aprilia) 240

2 Marco Bezzecchi (Aprilia) 209

3 Ai Ogura (Aprilia) 203

4 Marc Marquez (Ducati) 200

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 199

6 Raul Fernandez (Aprilia) 184

7 Pedro Acosta (KTM) 163

8 Francesco Bagnaia (Ducati) 143

9 Alex Marquez (Ducati) 106

10 Luca Marini (Honda) 86

11 Fermin Aldeguer 76

12 Enea Bastianini (KTM) 76

13 Brad Binder (KTM) 72

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 59

15 Diogo Moreira (Honda) 54

16 Franco Morbidelli (Ducati) 53

17 Johann Zarco 34

18 Joan Mir (Honda) 29

19 Jack Miller (Yamaha) 22

20 Alex Rins (Yamaha) 21

21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 13

22 Maverick Viñales 10

23 Iker Lecuona (Ducati) 9

24 Augusto Fernandez (Yamaha) 5

25 Pol Espargarò (KTM) 2