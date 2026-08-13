Classica di Amburgo 2026: il percorso ai raggi X. Spazio ai velocisti?

La Classica di Amburgo 2026, ufficialmente ADAC Cyclassics, si correrà domenica 16 agosto: torna in scena il World Tour in attesa della Vuelta di Spagna. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso e altimetria.

PERCORSO

Partenza da Buxtehude ed arrivo ad Amburgo per 205,3 chilometri di gara. Prima parte di gara sulla carta semplice, in attesa di entrare nel circuito che sarà percorso tre volte. Il punto chiave saranno i cinque passaggi sul Waseberg, a Blankenese. Si tratta di una salita breve, appena 700 metri, ma con una pendenza massima che arriva al 16%. L’ultimo scollinamento ci sarà a 15 chilometri dall’arrivo.