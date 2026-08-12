Ciclismo
Ciclismo: Steven Kruijswijk annuncia il ritiro a fine stagione
Il mondo del ciclismo perde uno dei suoi veterani: l’olandese Steven Kruijswijk ha annunciato infatti che al termine del 2026 appenderà la bicicletta al chiodo ponendo fine alla sua carriera agonistica, dopo 20 anni di pedalate.
Talvolta capitano, ma molto più spesso gregario all’interno della squadra conosciuta oggi come il Team Visma | Lease a Bike: squadra a cui ha legato la sua vita ciclistica per 17 stagioni.
Fra i suoi più grandi risultati c’è certamente il terzo posto al Tour de France 2019 (vinto da Bernal davanti a Thomas), senza dimenticare però il Giro d’Italia 2016, nel quale avrebbe potuto anche trionfare nella Corsa Rosa ma una terribile caduta sulla discesa del Colle dell’Agnello lo costrinse a rinunciare al sogno della vittoria.
Steven Kruijswijk sarà protagonista alla Vuelta 2026, dal 22 agosto al 13 settembre, in una formazione che comprenderà Wout van Aert, Jonas Vingegaard e Ben Tulett: successivamente inizierà il suo giro d’addio al mondo del ciclismo.