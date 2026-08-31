Ciclismo, intervento riuscito per Tadej Pogacar: operazione alla clavicola sinistra per lo sloveno

A sorpresa è stato operato quest’oggi Tadej Pogacar: lo sloveno si è sottoposto ad un intervento chirurgico, che inizialmente sembrava dovesse avere luogo nei prossimi giorni, alla clavicola sinistra, in seguito alla caduta subita alla Vuelta, che lo ha costretto al ritiro.

Lo sloveno al momento si trova in ospedale a Barcellona e ci resterà anche nei prossimi giorni in osservazione, prima che il decorso ospedaliero porti alle sue dimissioni. In questo momento la squadra di Pogacar non fa alcuna previsione circa il suo rientro agonistico.

La UAE Team Emirates – XRG, infatti, scrive nel comunicato stampa: “Quando sarà pronto, Tadej Pogacar tornerà a casa per iniziare il percorso di recupero e riabilitazione, sotto la supervisione dello staff medico della squadra. Continueremo a monitorare i suoi progressi attentamente lungo il processo di recupero“.