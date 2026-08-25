Chi sono i tennisti dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo e le esperienze maturate tra ATP e WTA

Sono quattro i tennisti chiamati a rappresentare l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: Federico Bondioli, Carlo Alberto Caniato, Noemi Basiletti e Vittoria Paganetti.

Per tutti e quattro, la rassegna rappresenta un’occasione significativa per confrontarsi con un contesto internazionale e misurare i progressi compiuti nel passaggio dal tennis giovanile al professionismo. Il torneo di Taranto assume così un valore che va oltre il risultato immediato: per questi giovani atleti può diventare un importante momento di crescita, utile ad acquisire esperienza e continuità nel circuito maggiore.

Nel settore maschile, l’Italia si affida a Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, come detto, entrambi impegnati in una fase particolarmente delicata e stimolante della propria carriera.

Bondioli, numero 322 del ranking ATP, è considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis italiano U20. Mancino e dotato di un gioco particolarmente incisivo da fondo campo, il giovane azzurro ha progressivamente intensificato la propria presenza nel circuito professionistico, alternando gli appuntamenti dell’ITF Men’s World Tennis Tour alle esperienze nei tornei ATP Challenger. La partecipazione ai Giochi del Mediterraneo rappresenta, in questo senso, un ulteriore banco di prova: un’occasione per verificare la propria crescita tecnica e agonistica e confrontarsi con avversari di esperienza internazionale.

Al suo fianco ci sarà Caniato, attualmente numero 378 ATP. Il giocatore italiano ha rappresentato per diversi anni una presenza importante nelle nazionali giovanili e sta ora affrontando con decisione il passaggio definitivo al tennis professionistico. Il suo percorso si è sviluppato soprattutto attraverso il circuito ITF, con alcune apparizioni nelle qualificazioni dei tornei Challenger. Le sue caratteristiche fisiche e la solidità negli scambi da fondo rappresentano i principali punti di forza di un giocatore che sta progressivamente cercando di trovare la propria dimensione nel circuito maggiore.

La squadra femminile presenta invece due giocatrici che arrivano a Taranto con percorsi differenti, ma accomunate dalla volontà di affermarsi ai massimi livelli del tennis professionistico.

Noemi Basiletti, numero 313 WTA, si presenta all’appuntamento in una fase particolarmente positiva della propria carriera. La toscana è reduce dalla vittoria nel W75 di Koksijde, un risultato di grande rilievo che le ha permesso di conquistare il primo titolo da professionista a livello senior. Un successo che testimonia la crescita compiuta negli ultimi mesi e che può rappresentare un importante punto di svolta nel suo percorso.

Basiletti ha inoltre avuto modo di confrontarsi con palcoscenici di primo piano. La formazione maturata anche alla Rafa Nadal Academy e l’esperienza accumulata nel circuito internazionale le hanno permesso di avvicinarsi progressivamente al livello WTA, fino alla sorprendente qualificazione al tabellone principale degli Internazionali d’Italia di Roma. Un’esperienza particolarmente significativa per una giocatrice ancora giovane, che a Taranto avrà l’opportunità di consolidare la fiducia acquisita attraverso i risultati più recenti.

Diverso, ma altrettanto interessante, il percorso di Vittoria Paganetti, numero 501 WTA. La tennista pugliese, nata a Bari, potrà contare su un elemento aggiuntivo: il sostegno del pubblico di casa. Giocare i Giochi del Mediterraneo nella propria regione rappresenta infatti un’opportunità particolare, capace di aggiungere entusiasmo e motivazioni a una competizione già di per sé prestigiosa.

Paganetti arriva a questo appuntamento dopo un percorso di rilievo nel tennis giovanile, impreziosito dalla partecipazione ai tornei del Grande Slam di categoria. Il passaggio al professionismo sta ora procedendo attraverso la frequentazione dei tornei ITF da 15.000 e 35.000 dollari, dove la giovane pugliese sta costruendo progressivamente esperienza, continuità e solidità competitiva.