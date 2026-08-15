Chi è Sofia Fiorini, la Campionessa d’Europa con record mondiale: emergente dallo stile puro, ha già battuto Maria Perez

L’Italia ha definitivamente scoperto Sofia Fiorini, un nuovo asso capace di dominare la maratona di marcia e di laurearsi Campionessa d’Europa nella nuova distanza del tacco e punta (42,195 km, disciplina che non sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Il suo nome era già emerso nel corso della primavera: il 12 aprile fu eccellente seconda ai Mondiali a squadre in Brasile, mentre il 23 maggio riuscì a battere addirittura la spagnola Maria Perez (Campionessa Olimpica, del mondo e d’Europa) nella mezza maratona in quel di La Coruna (1h32:26 per il secondo posto dietro alla messicana Gonzalez).

In vista della rassegna continentale a Birmingham, l’allieva di coach Alessandro Gandellini ha deciso di cimentarsi nella specialità più lunga, ma a OA Sport ha già dichiarato che si concentrerà poi sulla mezza per essere protagonista ai Giochi. A quattro giorni dal suo 22mo compleanno, la toscana di Soci in Casentino (nel comune di Bibbiena, provincia di Arezzo) ha siglato anche il record del mondo, dimostrando una superiorità schiacciante e uno stile davvero impeccabile.

Quando ha fatto partire la progressione risolutiva poco dopo la metà del chilometraggio non ce n’è stata per nessuna, si è imposta con oltre quattro minuti di vantaggio sulla seconda e ha doppiato la terza! Quarta agli Europei U23 nel 2025 sui 10.000 di marcia, in stagione ha firmato la doppietta tricolore ed è ormai entrata in una nuova dimensione. Tesserata per la Atletica Libertas Unicusano Livorno, studia economia e management all’Università Bocconi di Milano e si allena tra il Parco Nord e il campo Pino Dordoni di Sesto San Giovanni. Curiosità? Ama cucinare ed è una tifosa dell’Inter.