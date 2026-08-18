Chi è Michael Zheng, il prossimo avversario americano di Lorenzo Musetti a Cincinnati

Lorenzo Musetti quest’oggi affronterà l’americano Michael Zheng nell’incontro valido per il terzo turno del Masters1000 di Cincinnati. L’azzurro giocherà contro un rivale su cui ha pochi riferimenti. Ma chi è e quali sono le sue caratteristiche?

E’ uno dei giovani tennisti statunitensi che più si sono messi in luce nel 2026. A 22 anni, il giocatore americano sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione nel circuito maggiore: il 10 agosto ha raggiunto il miglior ranking ATP della sua carriera, salendo fino alla posizione numero 110.

La storia di Zheng si distingue per un percorso meno convenzionale rispetto a quello della maggior parte dei giocatori di vertice. Prima di affacciarsi stabilmente sul circuito professionistico, ha costruito una parte importante della propria carriera nel tennis universitario americano, vestendo la maglia della Columbia University di New York.

I risultati ottenuti a livello NCAA sono stati di assoluto rilievo: Zheng è stato nominato per tre volte Ivy League Player of the Year, nel 2023, nel 2025 e nel 2026. Un’esperienza che gli ha permesso di sviluppare progressivamente il proprio gioco e di arrivare al circuito maggiore con una solida base competitiva.

Destro, con rovescio a due mani e alto 188 centimetri, Zheng predilige un tennis intenso e lineare. Sui campi rapidi riesce a esprimere al meglio le proprie caratteristiche, facendo leva sulla qualità degli scambi da fondo, sulla capacità di mantenere un ritmo elevato e su una buona rapidità negli spostamenti.

Zheng si è infatti distinto in diversi appuntamenti dello Slam, riuscendo a ottenere vittorie di prestigio e a superare avversari sulla carta più quotati. Il primo squillo è arrivato agli Australian Open. Dopo aver superato le qualificazioni, l’americano ha centrato una sorprendente vittoria al primo turno contro il connazionale Sebastian Korda, battuto al termine di una sfida combattuta fino al quinto set.

A Wimbledon ha confermato di poter competere anche sui grandi palcoscenici. Entrato nel tabellone principale, Zheng ha eliminato l’idolo di casa Cameron Norrie al termine di una maratona durata quattro ore, prima di arrendersi al terzo turno contro Félix Auger-Aliassime.

A Cincinnati, invece, il suo percorso è già diventato uno dei più interessanti del torneo. Partito dalle qualificazioni, Zheng ha superato Marozsán e, nel turno precedente, ha firmato il colpo più importante della sua settimana battendo nettamente il numero 24 del seeding, Ugo Humbert, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Ora sulla sua strada c’è Musetti. Per l’azzurro sarà dunque un confronto inedito contro un avversario in piena crescita, capace nel corso della stagione di trasformare il ruolo di outsider in una concreta opportunità di affermazione ai massimi livelli.