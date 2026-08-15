Chi è il miglior saltatore della storia? Tamberi si candida da campione di tutto, la completezza di palmares parla chiaro

Gianmarco Tamberi si è laureato Campione d’Europa per ben quattro volte nella propria carriera: Amsterdam 2016, Monaco 2022, Roma 2024, Birmingham 2024. Nei Paesi Bassi era alle prime armi, anche se in inverno aveva conquistato il titolo iridato al coperto ed era lanciatissimo verso le Olimpiadi di Rio 2016, a cui poi non avrebbe partecipato a causa di un infortunio. In Germania si presentò da Campione Olimpico di Tokyo e allo Stadio Olimpico di Roma riuscì a unificare la corona, visto che l’anno prima aveva trionfato ai Mondiali.

L’affermazione di ieri sera in Gran Bretagna rappresenta, invece, il grande ritorno ai vertici dopo due stagioni complicate, in cui non era mai andato oltre 2.23 in seguito a un’operazione. Un vero Revenant che ha scritto un’altra pagina di storia, facendo un bel regalo alla figlia Camilla in occasione del suo primo compleanno, e che ha posto un ulteriore mattoncino per essere annoverato come uno dei più grandi saltatori di tutti i tempi.

Per completezza di palmares è indubbiamente uno dei primi due. Soltanto il fuoriclasse marchigiano e il suo grande amico-rivale Mutaz Essa Barshim, il qatarino con cui condivise il gradino più alto del podio ai Giochi, possono annoverarsi dello status di “campioni di tutto”: Olimpiadi, Mondiali all’aperto e in sala, Europei/Asiatici outdoor e al coperto, Diamond League. Il ribattezzato Gimbo ha aperto il proprio cerchio nel 2016 e lo ha chiuso sette anni più tardi con la fiammata di Budapest, nel mezzo ci sono anche il titolo continentale indoor nel 2019 a Glasgow e ben tre diamantoni (2021, 2022, 2024).

Senza dimenticarsi delle due Coppa Europa alzate da capitano della Nazionale: è un onore che non è spettato nemmeno ai volti simbolo del passato, semplicemente perché il trofeo sera sempre rimasto ben lontano dalle nostre mani… Forte di un personale di 2.39 metri (a Montecarlo nel 2016, prima di infortunarsi), è l’uomo ad avere vinto il maggior numero di titoli europei nella storia. Tamberi ha avuto l’occasione per diventare il più grande in maniera indiscussa: era il super favorito a Parigi 2024 e la conquista di un secondo oro olimpico, impresa mai riuscita nella storia, lo avrebbe proiettato nell’empireo, ma quel giorno emersero i calcoli renali…

Il cubano Javier Sotomayor detiene il record del mondo dal 1993 con lo spaziale volo da 2.45 metri a Salamanca, ha vinto le Olimpiadi di Barcellona 1992, due Mondiali all’aperto, quattro titoli iridati indoor, ma gli mancano i titoli continentali/panamericani sotto al tetto e ai tempi la Diamond League non esisteva. Il maggior numero di Mondiali vinti è a favore di Barshim, che si impose in tre edizioni consecutivi (2017, 2019, 2022). Tamberi ora rilancia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e a 34 anni non si pone limiti.