Tennis
Chi affronterà Sinner a Cincinnati? Orario sorteggio, possibili teste di serie turno per turno
Mancano pochi giorni al sorteggio del tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2026 di tennis, che si terrà alle ore 20.00 italiane di mercoledì 12 agosto: nel torneo maschile l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw.
L’azzurro, che usufruirà per questo motivo di un bye all’esordio, potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Flavio Cobolli, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.
Agli ottavi Sinner potrà incontrare, inoltre, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Rafael Jodar, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Valentin Vacherot, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Tomas Martin Etcheverry, Brandon Nakashima, Alexander Blockx, Ignacio Buse, Zizou Bergs e Matteo Arnaldi, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno.
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Bye.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Terzo turno
Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Tomas Martin Etcheverry, Brandon Nakashima, Alexander Blockx, Ignacio Buse, Zizou Bergs e Matteo Arnaldi.
Quarto turno
Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Rafael Jodar, Andrey Rublev, Jakub Mensik e Valentin Vacherot.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Flavio Cobolli, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.
CALENDARIO SORTEGGIO CINCINNATI 2026
Mercoledì 12 agosto, alle ore 20.00.
PROGRAMMA SORTEGGIO CINCINNATI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.