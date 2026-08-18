Chi affronterà Musetti al prossimo turno? Tabellone aperto dopo l’eliminazione di Shelton

Lorenzo Musetti sta ritrovando finalmente un po’ di continuità nella tournée estiva sul cemento nordamericano dopo lo stop per infortunio che l’aveva costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon. Il tennista toscano, grazie al successo odierno in due set sullo statunitense Michael Zheng, si è garantito il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2026.

In assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz il torneo partiva già senza un vero padrone, poi le premature eliminazioni di Novak Djokovic e Ben Shelton hanno reso ancor più aperto ed imprevedibile il tabellone in Ohio. Musetti potrebbe usufruire proprio della sconfitta al debutto del fresco trionfatore di Montreal per puntare ad un risultato di prestigio nel settimo Masters 1000 della stagione.

Il 24enne carrarino, accreditato della decima testa di serie, se la vedrà agli ottavi con il vincente del match tra l’australiano Adam Walton ed il portoghese Jaime Faria, giustiziere di Shelton al secondo turno dopo aver superato le qualificazioni. L’azzurro avrà in ogni caso i favori del pronostico, pur dovendo disputare una partita di alto livello per far valere il suo status e accedere ai quarti di finale.

Nella parte bassa del tabellone Musetti entrerebbe in rotta di collisione ai quarti con il canadese n.2 del seeding Felix Auger-Aliassime o con chi verrà fuori dal derby americano tra Learner Tien e Frances Tiafoe, mentre guardando ancor più avanti incrocerebbe in un’ipotetica semifinale uno tra i vari Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Daniil Medvedev e Nuno Borges.