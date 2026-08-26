Chi affronterà l’Italia agli ottavi degli Europei di volley femminile 2026? Il possibile tabellone: Turchia prima della finale?

L’Italia ha vinto le cinque partite disputate nella fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile, chiudendo così la Pool D al primo posto. Dopo le affermazioni con il massimo scarto conseguite contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre hanno sofferto contro la Francia, hanno concesso il secondo set e sono state chiamate a sudare tra terzo e quarto parziale, riuscendo poi a spuntarla per 3-1. Il successo odierno ha permesso alla nostra Nazionale di primeggiare in quel di Göteborg (Svezia) e di proiettarsi verso gli ottavi di finale da testa di serie numero 1.

Le Campionesse del Mondo si trasferiranno a Brno (Cechia) dove incroceranno la quarta classificata del girone B, che si sta disputando proprio nella località ceca. Chi sarà la prossima avversaria delle ragazze del CT Julio Velasco? Bisognerà aspettare l’evoluzione di quel girone, che sarà verosimilmente vinto dalla Serbia. Chi sarà la quarta forza? Sarà una tra Grecia (3 vittorie, 8 punti), Bulgaria (2 vittorie, 5 punti) e Ucraina (1 vittoria (4 punti). Il calendario propone: Grecia-Serbia, Ucraina-Serbia, Cechia-Bulgaria.

In tutti i casi l’Italia partirà con i favori del pronostico, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 non dovranno sottovalutare la rivale che si troveranno di fronte. Per il quarto di finale si rimarrebbe a Brno, dove si incrocerebbe la vincente della sfida tra la seconda classificata del gruppo B (sulla carta la Cechia, salvo clamorosi scivoloni della Serbia) e la terza del girone D (la perdente di Francia-Svezia).

Non di certo un tabellone malvagio per lanciarsi verso l’annunciata semifinale contro la Turchia nella fornace di Istanbul: le anatoliche sono proiettate verso l’ottavo contro la quarta del gruppo C (una tra Portogallo, Romania e Spagna) e poi al quarto contro, verosimilmente, una tra Belgio, Paesi Bassi, Germania e Slovenia. A meno che la Turchia non perde contro la Polonia: in quel caso la compagine di coach Daniele Santarelli finirebbe dall’altra parte del tabellone e la sfida tra le azzurre e le padrone di casa potrebbe avvenire solo nell’atto conclusivo, mentre la possibile semifinale dell’Italia sarebbe contro la Polonia.

POSSIBILE TABELLONE ITALIA EUROPEI VOLLEY

Ottavo di finale: vs la quarta del gruppo B (una tra Grecia, Bulgaria, Ucraina)

Quarto di finale: vs la vincente del match tra la seconda del gruppo B (sulla carta la Cechia) e la terza del gruppo D (la perdente di Svezia-Francia)

Semifinale: verosimilmente contro la Turchia, salvo colpi di scena nel girone (ko contro la Polonia) o nei primi turni a eliminazione diretta

Finale: verosimilmente contro la Serbia, favorita in quella parte di tabellone (a meno che non ci finisca la Turchia in seguito a ko con la Polonia)