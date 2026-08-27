Champions League calcio: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como nella fase a gironi. Sorteggiati gli incroci

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per la fase a girone unico della Champions League 2026-2027 di calcio: ogni squadra disputerà otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta), verrà stilata una classifica combinata, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni tra il nono e il ventiquattresimo posto disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi otto pass per il turno successivo.

L’Inter ospiterà il Liverpool, lo Shakhtar Donetsk, il Brugge e lo Stoccarda, mentre farà visita al Real Madrid, sarà impegnata sul campo del Borussia Dortmund e incrocerà a domicilio anche il Feyernoord e lo Slovan Bratislava. La Roma era inserita in seconda fascia e sarà attesa da tre impegni davvero ostici: ospiterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico e farà visita al PSG e al Manchester United, più abbordabili gli incroci con lo Sporting Lisbona, il Lille e lo Slovan Bratislava (nella Capitale), il Fenerbahce e l’AEK Atene (in trasferta).

Il Napoli sarà coinvolto in un doppio impegno con le squadre inglesi: Arsenal (in casa) e Manchester City (in trasferta). Allo Stadio Diego Armando Maradona arriveranno il Bodo/Glimt, il Viking e il Club Brugge, trasferte non semplici contro il Porto e il Villareal, in calendario anche il confronto con il Sabah.

Il Como farà il proprio esordio nella massima competizione europea: big match da urlo contro PSG (in casa), Barcellona (al Camp Nou) e Manchester United (tra le mura amiche)! Sfide complesse contro Betis Siviglia, Feyenoord, Lens (in trasferta), Lipsia e AEK Atene (in casa).