Cerimonia d’apertura Giochi del Mediterraneo 2026 oggi: orario, tv, streaming

Oggi, venerdì 21 agosto, alle ore 20.00, allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto si terrà la Cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026: lo spettacolo si intitolerà “Il mito diventa futuro” e darà ufficialmente il via alla XX edizione della manifestazione.

Si tratta della quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997: il motto ufficiale della manifestazione è “Embrace the Future“, per sottolineare la connessione tra popoli e culture attraverso lo sport, facendo attenzione anche a sostenibilità ed innovazione.

Ad ideare e realizzare lo show sarà G2 Eventi, società controllata da Casta Diva Group, mentre sul palco dello Iacovone sono attesi Al Bano, Mietta e Serena Brancale, insieme alla travolgente componente rock dei Rockin’1000, per una celebrazione capace di fondere musica, spettacolo e identità mediterranea.

La Cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026 , che si terrà allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play ed a Italia Team TV.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Venerdì 21 agosto

20:00 Cerimonia d’apertura – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Italia Team TV.