Ceccon fissa l’obiettivo per i 50 dorso: “Voglio riprendermi il record italiano. Il podio per ora è lontano”

Thomas Ceccon si prende un’altra finale agli Europei di nuoto a Parigi. Il campione veneto ha staccato il biglietto per l’ultimo atto dei 50 dorso, centrando l’ottavo ed ultimo crono disponibile. Ceccon ha concluso con il tempo di 24”45, chiudendo al quinto posto nella propria semifinale proprio davanti al connazionale Michele Lamberti (24”57), che invece è il secondo degli esclusi.

A dominare dopo le semifinali sono i due russi Pavel Samusenko (24”03) e Kliment Kolesnikov (24”14), che dovrebbero essere i principali favoriti nella finale di domani. Molto difficile per Ceccon prendersi il podio, visto che anche il ceco Miroslav Kneda (24”20) e l’israeliano Tomer Yakov Shuster (24”36) sono andati forte.

Un Ceccon comunque soddisfatto per la sua prestazione nell’intervista ai microfoni di Rai Sport: “Davvero molto bene, sono a quattro centesimi dal mio personale. Per entrare in finale serviva questo lo sapevamo e non ero sicuro di poterlo nuotare. Il cinquanta rischi sempre di strappare e andare più piano”.

Continua il veneto, che si mette un obiettivo per la finale di domani: “Ho cercato di fare la mia gara. Fortuna sono entrato di pochi centesimi. Lo faremo anche domani di nuovo. Il podio non so se è abbordabile, ma magari riprendersi il record italiano sarebbe una cosa simpatica”.