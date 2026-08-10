Nuoto
Carlos D’Ambrosio sfonda un muro storico e firma il record italiano dei 200 sl nella prima frazione di staffetta
L’amarezza del quarto posto dell’Italia nella staffetta 4×200 metri stile libero maschile agli Europei senior 2026 di nuoto in corsia, iniziati quest’oggi a Parigi, in Francia, lascia spazio alla gioia del record italiano fatto segnare nella prima frazione da Carlos D’Ambrosio.
L’azzurro, infatti, inserito al lancio del quartetto azzurro, ha nuotato in 1’44″72: Carlos D’Ambrosio è il primo italiano a scendere sotto il muro dell’1’45”, limando ben 43 centesimi al crono di 1’45″15 con cui vinse l’oro ai Mondiali Junior 2025 ad Otopeni.
Dopo D’Ambrosio sono scesi in acqua Marco De Tullio (1’46″35), Jacopo Barbotti (1’45″89) e Filippo Megli (1’45″86) per una crono totale di 7’02″82: Italia quarta a 0″54 dal bronzo della Germania, terza in 7’02″28 nella gara vinta dalla Gran Bretagna in 7’01″52, davanti alla Francia, d’argento in 7’02″23.
D’Ambrosio, a livello individuale, è iscritto ai 100 metri sl, che inizieranno con le batterie di domani, martedì 11, mentre per le batterie dei 200 metri sl occorrerà attendere giovedì 13. L’azzurro, inoltre, risulta tra gli iscritti dell’Italia anche per altre quattro staffette in programma.