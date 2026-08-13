Carlos D’Ambrosio in finale nei 200 stile libero: n. di corsia, orario, avversari, tv

Dopo il settimo posto sui 100, Carlos D’Ambrosio ha centrato l’obiettivo della finale anche nei 200 stile libero ai Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. Il giovane talento azzurro scenderà in acqua nella sessione serale di venerdì 14 agosto (ore 18.36) con il sogno di migliorare il suo record nazionale e giocarsi una possibile medaglia.

Il diciannovenne partenopeo ha realizzato il quarto miglior tempo assoluto delle semifinali in 1:45.38, ma servirà quasi sicuramente scendere ben al di sotto dell’1:45 (il suo primato è di 1:44.72, realizzato nella prima frazione della staffetta) per salire sul podio continentale considerando la presenza di almeno tre avversari mostruosi come il rumeno David Popovici (già oro nei 100), il tedesco Lukas Martens ed il britannico James Guy.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming, gli avversari ed il numero di corsia di Carlos D’Ambrosio nella finale dei 200 stile libero agli Europei di Parigi. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE CARLOS D’AMBROSIO 200 STILE LIBERO EUROPEI 2026

Venerdì 14 agosto

Ore 18.36 Finale 200 stile libero con Carlos D’Ambrosio – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

STARTLIST FINALE CARLOS D’AMBROSIO 200 STILE LIBERO EUROPEI 2026

Corsia 1: Tomas Navikonis (Lituania: 1:45.63 in semifinale)

Corsia 2: Christian Giefing (Austria: 1:45.47)

Corsia 3: James Guy (Gran Bretagna: 1:45.14)

Corsia 4: David Popovici (Romania: 1:44.56)

Corsia 5: Lukas Martens (Germania: 1:44.79)

Corsia 6: Carlos D’Ambrosio (Italia: 1:45.38)

Corsia 7: Jack McMillan (Gran Bretagna: 1:45.55)

Corsia 8: Lucas Henveaux (Belgio: 1:45.72)

PROGRAMMA FINALE CARLOS D’AMBROSIO 200 STILE LIBERO EUROPEI 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.