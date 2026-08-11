Carlos D’Ambrosio: “Ho avuto un problema con il costume. Tempo che al mattino va bene”

Sorride solamente Carlos D’Ambrosio in casa Italia nelle batterie dei 100 stile libero di questa mattina. Il piemontese, reduce ieri da una strepitosa prima frazione della 4×200 stile (nuovo record italiano) ha chiuso con il sesto tempo complessivo (48”02) nelle batterie di questa mattina ed è stato l’unico dei quattro azzurri a staccare il biglietto per le semifinali.

D’Ambrosio ha terminato al secondo posto la propria batteria alle spalle dell’ungherese Kristof Milak (47”92). Una buona gara quella del veneto, autore di un passaggio piuttosto veloce ai 50 metri e che poi ha tenuto anche nella seconda vasca, subendo solo il sorpasso nel finale da parte del magiaro.

Queste le prime dichiarazioni nell’intervista a fine gara a Rai Sport di D’Ambrosio: “Sono contentissimo per la gara di ieri, ma ho già azzerato tutto. Spero che questo cento venga finalmente bene, visto che nelle scorse edizioni, sia in lunga sia in corta, non sono venute benissimo”.

D’Ambrosio ha poi anche raccontato di avere avuto un problema con il costume prima della partenza: “Oggi ho avuto un problema con il costumone, che avevo un po’ il nodo ed era un po’ largo. Comunque alla fine si è risolto tutto. Un sesto tempo ed è ottimo per oggi pomeriggio”.