Carlos D’Ambrosio: “Contento del tempo, domani cercherò di stare in scia”

È un Carlos D’Ambrosio che fa ben sperare quello visto questa sera all’opera nella vasca di Parigi, sede degli Europei di nuoto in corsia 2026. L’italo-cubano ha infatti chiuso la prima semifinale dei 100 sl con il miglior tempo (molto vicino al suo primato) e tra meno di 24 ore si giocherà le sue carte nella finale. Prestazione brillante per il classe 2007 che domani deve però superarsi per sperare in una medaglia.

D’Ambrosio ha toccato la piastra in 47″70 con un grande allungo nella vasca di ritorno, grazie anche ad una virata magistrale. Quinto tempo complessivo per il giovane azzurro a cui servirebbe il record italiano per salire sul podio. Gli avversari sembrano infatti avere un ritmo superiore, a partire dal grande favorito David Popovici, oggi autore del record dei campionati in 46″72.

Ai microfoni di Rai Sport, il 19enne ha così commentato la sua prestazione: “Sono contento del tempo. Ho beccato un’onda enorme nel ritorno e mi sono scomposto. cercherò di migliorare domani in finale”. Il livello alto ed il pronostico per domani: “Sono andati veramente forte, non pensavo che anche il ragazzo spagnolo (Luca Hoek Le Guenedal) nuotasse così. Domani sarà una bella finale, credo vincerà Popovici, se la giocherà con Egor Kornev. Io cercherò di stare lì prendendo più scia possibile”.