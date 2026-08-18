Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis: nuovi dubbi sul rientro agli US Open

Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis, nella sfida del secondo turno contro il Cile, in terra sudamericana, del 19 e 20 settembre. Un’assenza che alimenta inevitabilmente qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare sia al Roland Garros sia a Wimbledon.

Il rientro, inizialmente immaginato in tempi più brevi, si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno ai Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Jannik Sinner e puntando a preservare le energie in vista dell’ultimo Slam della stagione. Una programmazione che, tuttavia, lascia ancora aperta la questione più importante: quando tornerà realmente in campo Carlitos?

La mancata convocazione per la Davis rappresenta un ulteriore elemento da tenere in considerazione. Il capitano David Ferrer ha scelto di fare a meno del numero uno iberico, convocando Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce e Pedro Martinez.

Nel frattempo, Carlitos continua a lavorare sul proprio recupero. Nella giornata di ieri lo spagnolo ha proseguito gli allenamenti a Murcia, dove è stato raggiunto anche da Holger Rune. Segnali che confermano la volontà di accelerare il percorso verso il ritorno, senza però fornire ancora certezze sui tempi.

La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open è attesa a breve. E proprio la defezione in Coppa Davis, in questo momento, aggiunge un ulteriore punto interrogativo sul grande appuntamento di New York.