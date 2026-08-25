Carlos Alcaraz perde il set di allenamento a New York: il n.3 del mondo battuto da un connazionale in ascesa

Carlos Alcaraz ha iniziato a prendere confidenza con i campi di Flushing Meadows con un primo test che, pur trattandosi soltanto di un allenamento, offre già qualche spunto interessante in vista degli US Open 2026. Nella sessione di lunedì 24 agosto, il numero tre del mondo ha infatti ceduto per 7-5 un set al connazionale Daniel Mérida, impegnato con lui in una delle sessioni di preparazione al torneo.

Il risultato, naturalmente, va letto con la necessaria cautela. Non si trattava di una partita ufficiale e il punteggio di un set di allenamento non può essere utilizzato come parametro definitivo per valutare la condizione di Alcaraz. Il test, però, assume un significato particolare considerando il momento attraversato dal 23enne spagnolo, chiamato a ritrovare progressivamente ritmo e continuità dopo uno stop di circa quattro mesi e mezzo dovuto all’infortunio al polso.

Proprio per questo, più del 7-5 incassato da Mérida conta il livello mostrato durante il parziale. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata spagnola, il set è stato caratterizzato da un tennis di alto livello e da un equilibrio costante. Alcaraz ha dunque avuto modo di misurarsi in condizioni agonistiche, seppur informali, contro un avversario capace di tenere un’intensità elevata e di metterlo alla prova negli scambi.

A rendere il test ancora più significativo è anche il momento particolarmente positivo vissuto da Daniel Mérida. Il giovane spagnolo si è presentato a New York forte di una stagione che gli ha permesso di compiere un importante salto di qualità: recentemente ha conquistato a Umago il primo titolo ATP della sua carriera e, poco dopo, ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 del Canada. Risultati che gli sono valsi anche la convocazione nella squadra spagnola di Coppa Davis.