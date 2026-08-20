Carlos Alcaraz giocherà gli US Open! Ritorno in campo dopo oltre 4 mesi: l’annuncio ufficiale

Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, il quarto e ultimo Slam della stagione che si disputerà sul cemento di Flushing Meadows dal 30 agosto al 13 settembre. Il fuoriclasse spagnolo ha confermato la sua presenza al torneo attraverso un semplice post pubblicato sui propri profili social: “HERE WE GO (traduzione: “ci siamo”), accompagnato dall’emoticon di una mano che saluta e dalla bandiera degli Stati Uniti d’America, chiaro segnalo delle intenzioni del fenomeno iberico in vista della competizione che scatterà tra una decina di giorni.

Il 23enne non gioca un incontro dallo scorso 14 aprile, quando si impose per 6-4, 6-2 contro il finlandese Otto Virtanen ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Carlos Alcaraz decise poi di ritirarsi dall’evento sulla terra rossa catalana a causa di un infortunio al polso, che lo ha poi costretto a rinunciare anche agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e a Wimbledon. Dopo aver saltato due Slam, l’attuale numero 3 del mondo si rimetterà in gioco negli States, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Ovviamente non si conoscono le reali condizioni fisiche del giocatore, ma se ritornerà in campo dopo un’assenza di oltre quattro mesi sarà perché avrà trovato le giuste garanzie per essere effettivamente competitivo agli US Open e per poi proiettarsi verso la parte conclusiva di questa annata agonistica. La rincorsa al numero 1 di Jannik Sinner, la cui presenza a New York è ancora da confermare, appare molto difficile, ma potrebbe ambire a un rapido ritornato allo status di numero 2 del ranking ATP.