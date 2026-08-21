Tennis
Carlos Alcaraz fuori da 4 mesi? Senza Sinner, per i bookmakers sarebbe il favorito degli US Open…
Mancano ormai meno di dieci giorni al via del tabellone principale degli US Open 2026, ultimo Slam della stagione che si terrà sui campi in cemento di Flushing Meadows dal 30 agosto al 13 settembre. Grande attesa nel singolare maschile per rivedere in azione l’ex numero uno al mondo Carlos Alcaraz, fermo ai box da quattro mesi per un infortunio al polso che l’ha costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon.
Il fenomeno spagnolo ha annunciato che volerà in America per giocare a New York, anche se il suo livello ma soprattutto la sua condizione fisica rappresenta un’incognita a maggior ragione in un torneo di due settimane che si disputa al meglio dei cinque set. Ciò nonostante, il vincitore della passata edizione degli US Open viene considerato ad oggi dai bookmakers il secondo favorito per la conquista del titolo.
Davanti al murciano c’è solamente Jannik Sinner, che però a sua volta non fornisce garanzie a causa di un problema al ginocchio. L’azzurro ha saltato tutti i tornei di preparazione sul cemento nordamericano per non rischiare di peggiorare la situazione, ma in questo momento la sua presenza a Flushing Meadows resta in bilico e bisognerà comunque capire se il suo fisico saprà reggere eventualmente sette match (tre set su cinque) in due settimane.
Il trionfo di Sinner a New York viene dato mediamente a 1.80/1.85 dalle principali agenzie di scommesse italiane, ma alle sue spalle nella griglia di partenza provvisoria c’è proprio Alcaraz con una quota che balla tra il 2.75 di bet365 ed il 5 di Stanleybet precedendo il tedesco Alexander Zverev, accreditato del ruolo di terzo favorito con la sua vittoria finale che paga in media 6.