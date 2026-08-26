Carlos Alcaraz cancella il suo allenamento a New York: nessun allarme dai media spagnoli

La giornata di Carlos Alcaraz a New York non sarà dedicata al campo. Il numero tre del mondo ha infatti deciso di rinunciare all’allenamento previsto oggi con Taylor Fritz, scegliendo di concedersi una pausa dopo il ritorno all’attività ufficiale avvenuto nella giornata di ieri.

Lo spagnolo, fermo da circa quattro mesi, ha riassaporato il clima degli Us Open disputando due incontri nel doppio misto al fianco di Serena Williams, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta. Un primo test utile soprattutto per valutare le condizioni fisiche del campione in carica, apparso già discretamente mobile ma ancora non completamente convincente al servizio.

La scelta di non allenarsi oggi, dunque, non sarebbe legata a un problema fisico. Dalla Spagna, e in particolare da quanto riportato da Diario AS, filtra piuttosto l’idea di una semplice giornata di recupero, considerati gli impegni ravvicinati e il lungo periodo trascorso lontano dalle competizioni.

Nei giorni scorsi Alcaraz aveva inoltre affrontato alcune sessioni di allenamento particolarmente indicative. Prima il confronto con il connazionale Merida, nel quale ha ceduto 7-5, poi quello con il francese Arthur Fils, vincitore a Cincinnati, che si è imposto con un netto 6-1. Risultati che vanno comunque contestualizzati: Fils arrivava da un periodo di attività decisamente più intenso rispetto ad Alcaraz e, inevitabilmente, poteva contare su una condizione agonistica superiore.

La decisione odierna, quindi, non sembra al momento rappresentare un campanello d’allarme. Alcaraz avrebbe semplicemente preferito preservare le energie in vista dell’esordio nel singolare, dopo una giornata già impegnativa.