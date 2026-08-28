Canottaggio, rinviate per maltempo le finali del pomeriggio. Il nuovo programma

Il maltempo causa ritardi al programma della sessione pomeridiana dei Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: slitta l’assegnazione dei primi 4 titoli nelle specialità olimpiche, quelle dei doppi e dei due senza, maschili e femminili, oltre alla specialità paralimpica del doppio PR3 misto.

Il Comitato Esecutivo di World Rowing ha modificato il programma: le semifinali della specialità paralimpica del singolo PR1 maschile sono state spostate al termine della giornata ed inizieranno alle ore 19:16, mentre le Finali A delle specialità olimpiche scatteranno alle ore 17:50.

Nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti nelle Finali A alle 17.50 con il due senza femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, alle 18.05 con il due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, ed alle 18.57 con il doppio femminile di Alice Gnatta e Clara Guerra, inoltre nelle specialità paralimpiche sarà in acqua per le semifinali il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini.

NUOVO CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026

Venerdì 28 agosto

Sessione pomeridiana

17.50 Finale A due senza femminile

18.05 Finale A due senza maschile

18.20 Finale A doppio PR3 misto

18.39 Finale A doppio maschile

18.57 Finale A doppio femminile

19.16 Semifinale 1 singolo PR1 maschile

19.34 Semifinale 2 singolo PR1 maschile

ITALIANI IN GARA

17.50 Finale A due senza femminile – Laura Meriano ed Alice Codato

18.05 Finale A due senza maschile – Matteo Lodo e Giovanni Codato

18.57 Finale A doppio femminile – Alice Gnatta e Clara Guerra

19.16 Semifinale 1 singolo PR1 maschile – Giacomo Perini