Canottaggio, nel giorno dell’oro del quattro di coppia, Giacomo Perini è quinto nel singolo PR1 ai Mondiali

L’Italia conquista la seconda medaglia ai Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ancora una volta in una specialità olimpica, ma questa volta del metallo più pregiato: il quattro di coppia maschile centra l’oro ed il titolo iridato.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel quattro di coppia maschile Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili conquistano la medaglia d’oro con il crono di 5:33.60, andando a precedere la Germania, alla piazza d’onore in 5:34.46, e la Gran Bretagna, che sale sul gradino più basso del podio in 5:35.40.

Nel quattro senza maschile l’oro va agli Stati Uniti, che si impongono in 5’41″57, andando a precedere i Paesi Bassi, bruciati al traguardo per 27 centesimi, secondi in 5’41″84, e la Gran Bretagna, terza in 5’44″16. In Finale B l’Italia di Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo ed Alessandro Gardino si classifica terza e chiude al nono posto assoluto.

Nel quattro senza femminile il titolo iridato è degli Stati Uniti, che dominano in 6’09″87, superando l’Australia, d’argento in 6’12″40, ed i Paesi Bassi, di bronzo in 6’13″74. In Finale B l’Italia di Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi termina sesta e chiude in dodicesima posizione complessiva.

Nel quattro di coppia femminile, specialità in cui non era presente l’Italia in questi Mondiali, la medaglia d’oro viene conquistata dalle padrone di casa dei Paesi Bassi, che si impongono in 6’08″18, davanti alla Gran Bretagna, seconda in 6’09″78, ed agli Stati Uniti, terzi in 6’10″33. Nel singolo femminile Sophie Souwer vince la Finale D e conclude la rassegna iridata al 19° posto assoluto.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini termina al quinto posto in 9’17″30 nella gara in cui l’oro va al britannico Benjamin Pritchard, vittorioso in 8’50″46, davanti all’australiano Erik Horrie d’argento in 8’57″27, ed all’ucraino Roman Polianskyi, di bronzo in 9’01″38.

Nel singolo PR1 femminile il titolo iridato è dell’ucraina Anna Sheremet, che domina in 9’48″91, andando a precedere la belga Laurence Vandevyver, seconda in 10’17″77, e la svizzera Claire Ghiringhelli, di bronzo in 10’39″76. In Finale B Katia Aere è seconda e termina all’ottavo posto assoluto.