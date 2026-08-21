Canottaggio, Mondiali 2026: i favoriti gara per gara delle competizioni olimpiche

I Mondiali senior 2026 di canottaggio sono in programma ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, da lunedì 24 a domenica 30 agosto: medaglie e titoli iridati saranno in palio nelle 12 specialità olimpiche, nelle 5 paralimpiche, ed in 6 non olimpiche. Andiamo a scoprire i favoriti in ciascuna delle 12 specialità olimpiche.

Singolo maschile

Il campione olimpico in carica, il tedesco Oliver Zeidler, ha iniziato la stagione 2026 in modo dominante, vincendo entrambe le tappe di Coppa del Mondo a cui ha partecipato, la I e la III. Zeidler è stato sconfitto lo scorso anno ai Mondiali, quando il greco Stefanos Ntouskos ha avuto la meglio, conquistando il titolo mondiale. Yauheny Zalaty (Atleti Individuali Neutrali) ha già dimostrato di poter competere con i migliori e sarà un atleta da tenere d’occhio, così come Samuel Melvin degli Stati Uniti.

Singolo femminile

La campionessa olimpica Karolien Florijn è tornata dopo essersi presa una pausa dalla scena internazionale nel 2025. In assenza di Florijn, Fiona Murtagh ha avuto un’ottima stagione nel 2025 e la britannica Lauren Henry è stata finora la più vincente nel 2026, trionfando in Coppa del Mondo a Siviglia ed a Lucerna, ed era stata anche vicina a Murtagh a Shanghai lo scorso anno, perdendo il titolo mondiale per soli 0.03 secondi. Murtagh è stata medaglia olimpica nel quattro senza, è passata al singolo ed è diventata subito campionessa del mondo. Nei Paesi Bassi Murtagh ed Henry affronteranno Florijn, con Alexandra Foester (Germania) e Viktorija Senkute (Lituania) in corsa quantomeno per raggiungere la Finale A.

Doppio maschile

Il Belgio si candida a dominare la stagione con Aaron Andries e Tibo Vyvey che hanno vinto la tappa di Coppa del Mondo a Lucerna, dopo essere stati secondi a Siviglia. Contro di loro ci saranno i fratelli Sinkovic: i croati sono tornati in doppio. La Polonia, campionessa in carica, si presenta con una formazione rinnovata quindi i favori del pronostico sono per i serbi Martin Mackovic e Nikolaj Pimenov, d’argento ai Mondiali 2025 e secondi nella terza tappa di Coppa del Mondo III. Da tenere d’occhio il Portogallo, che ha vinto i Mondiali Under 23.

Doppio femminile

La coppia neerlandese è quella da battere: Roos de Jong e Benthe Boonstra hanno vinto i Mondiali 2025 e la tappa di Coppa del Mondo 2026 a Lucerna. L’Italia proverà a dare filo da torcere con Clara Guerra ed Alice Gnatta, vittoriose nella prima tappa di Coppa del Mondo 2026, ma bisognerà tenere d’occhio la Svizzera e le Atlete Individuali Neutrali. La Cina schiera la nuova coppia formata da Shuangmei Shen e Xinyu Zhang, già terze in una tappa di Coppa del Mondo 2026.

Due senza maschile

La Nuova Zelanda punta all’oro con Oliver Welch e Ben Taylor, vincitori della Coppa del Mondo con una tappa d’anticipo. L’Australia ha vinto la terza tappa di Coppa del Mondo con Alex Hill ed Angus Dawson e sarà la rivale più accreditata dei neozelandesi. Romania, Svizzera e Spagna stanno disputando un’ottima stagione e punteranno a salire sul podio.

Due senza femminile

Il pronostico è aperto: la Cechia è stata la più costante durante la Coppa del Mondo 2026 con Anna Santruckova e Pavlina Flamikova che sono salite sul podio in tutte le tappe, ma agli Europei sono state battute da Adriana Adams e Simona Radis della Romania. Le cilene Melita ed Antonia Abraham sono un altro equipaggio da tenere d’occhio: le due sorelle hanno vinto la seconda tappa di Coppa del Mondo e poi sono arrivate terze a Lucerna. Da tenere d’occhio anche le statunitensi Levy e Salmons, vincitrici della terza tappa di Coppa del Mondo.

Quattro senza maschile

La Gran Bretagna è la grande favorita con Dan Graham, James Robson, Douwe de Graaf e George Bourne, che hanno vinto la prima e la terza tappa di Coppa del Mondo e sono i campioni del mondo in carica. La Romania, seconda a Lucerna, potrebbe essere la rivale più accreditata, ma anche i Paesi Bassi, sul podio in Coppa del Mondo, possono fare molto bene. La Cina schiera l’equipaggio giunto quarto ai Mondiali Under 23, ma salito sul podio in Coppa del Mondo in stagione, ma andrà osservata anche la Francia due volte sul podio in Coppa.

Quattro senza femminile

Gli Stati Uniti sembrano in ottima forma, sono le campionesse del mondo in carica e, con un solo cambio nell’equipaggio, hanno vinto la terza tappa di Coppa del Mondo, anche se la Nuova Zelanda rimane un’avversaria pericolosa, con due podi in Coppa del Mondo in stagione. La Gran Bretagna è arrivata terza a Lucerna e quarta a Siviglia, per poi trionfare agli Europei. Paesi Bassi, Australia ed Italia sono tutte salite sul podio in stagione, mentre la Romania schiera una formazione rinnovata.

Quattro di coppia maschile

L’Italia arriva ad Amsterdam da campione del mondo e da vincitrice del premio “Equipaggio dell’anno 2025”: Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Luca Rambaldi ed Andrea Panizza gareggiano per difendere il titolo e nell’unica gara di Coppa del Mondo disputata nel 2026 hanno trionfato. La Gran Bretagna ha vinto la terza tappa di Coppa del Mondo con lo stesso quartetto che verrà schierato ai Mondiali, mentre la Germania arriva alla rassegna iridata dopo due podi in Coppa del Mondo e la vittoria agli Europei. I Paesi Bassi schierano un equipaggio diverso rispetto a quello che ha vinto le Olimpiadi, ed in stagione ha ottenuto due secondi posto. Da tenere d’occhio anche l’Australia.

Quatto di coppia femminile

La battaglia sarà tra Gran Bretagna, Paesi Bassi e Germania. La Gran Bretagna ha vinto la terza tappa di Coppa del Mondo con Lola Anderson, Hannah Scott, Finn Stratton ed Imogen Grant, mentre i Paesi Bassi sono i campioni del mondo in carica, ma schierano una nuova formazione nel 2026, quella che ha conquistato il terzo posto nella terza tappa della Coppa del Mondo, infine la Germania ha vinto l’argento agli Europei, dopo aver conquistato la prima tappa di Coppa del Mondo I ed il secondo posto nella terza tappa di Coppa del Mondo. Occhio alla Grecia.

Otto maschile

I padroni di casa dei Paesi Bassi sono i campioni del mondo in carica ed hanno vinto entrambe le tappe di Coppa del Mondo a cui hanno partecipato in questa stagione, mentre la Gran Bretagna è la campionessa olimpica in carica ed è arrivata seconda alle spalle dei neerlandesi sia nel 2025 che nella terza tappa di Coppa del Mondo. Italia, Germania, Australia e Romania (oro agli Europei) lotteranno per il podio, ma anche gli Stati Uniti non andranno sottovalutati.

Otto femminile

I Paesi Bassi sono i campioni in carica, ma in stagione hanno ottenuto un quarto e un secondo posto in Coppa del Mondo, mentre la Gran Bretagna ha vinto in Coppa del Mondo a Lucerna e si è classificata terza nella prima tappa. L’Australia ha battuto la Gran Bretagna nella prima tappa e poi ha chiuso seconda nella terza tappa, infine la Romania ha conquistato l’argento a Shanghai e poi ha vinto l’oro agli Europei di quest’anno.