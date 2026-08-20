Canottaggio
Canottaggio, Mondiali 2026: gli equipaggi dell’Italia ai raggi X. Conferme e novità rispetto agli Europei
A sole tre settimane dalla conclusione degli Europei, è già la volta del principale appuntamento stagionale: i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio andranno in scena da lunedì 24 a domenica 30 agosto ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.
L’Italia ha ancora a disposizione pochi giorni di lavoro nell’ultimo ritiro prima della rassegna iridata, per poter limare gli ultimi dettagli sugli equipaggi azzurri in gara: nel complesso saranno 17 le imbarcazioni dell’Italia, per un totale di 38 atleti impegnati.
Nelle specialità olimpiche l’Italia sarà assente nel quattro di coppia femminile, che era stato invece schierato agli Europei, inoltre gli azzurri saranno in gara nella specialità non olimpica del doppio misto ed in tutte le cinque specialità paralimpiche.
Tra gli equipaggi azzurri ci sono molte conferme, ma anche qualche novità, rispetto agli Europei andati in scena ad inizio agosto a Varese: nel due senza maschile, bronzo continentale, assieme a Matteo Lodo ci sarà Davide Comini, che sostituirà Giovanni Codato, mentre nel quattro senza maschile gli stesso Lodo e Comini saranno coadiuvati da Giuseppe Vicino ed Alessandro Gardino.
GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA
SPECIALITA’ OLIMPICHE
Due senza femminile
(b) MERIANO Laura 17 DEC 1999
(s) CODATO Alice 26 SEP 2003
Due senza maschile
(b) LODO Matteo 25 OCT 1994
(s) COMINI Davide 22 MAY 2000
Doppio femminile
(b) GUERRA Clara 1 OCT 1998
(s) GNATTA Alice 1 SEP 2003
Doppio maschile
(b) TORRE Niels 3 SEP 1999
(s) SARTORI Matteo 21 JAN 2002
Quattro senza femminile
(b) MERLINI Angelica 17 JUN 1998
(2) MONDELLI Elisa 30 SEP 1998
(3) TERRAZZI Silvia 27 JUL 1995
(s) PELACCHI Giorgia 6 APR 1998
Quattro senza maschile
(b) VICINO Giuseppe 26 FEB 1993
(2) COMINI Davide 22 MAY 2000
(3) LODO Matteo 25 OCT 1994
(s) GARDINO Alessandro 12 DEC 2002
Singolo femminile
SOUWER Anna Sarah Sophie 29 JUN 1987
Singolo maschile
SOARES Gabriel 22 JAN 1997
Quattro di coppia maschile
(b) CHIUMENTO Luca 19 NOV 1997
(2) RAMBALDI Luca 9 DEC 1994
(3) PANIZZA Andrea 14 JUL 1998
(s) GENTILI Giacomo 3 JUL 1997
Otto femminile
(b) GUERRA Clara 1 OCT 1998
(2) GNATTA Alice 1 SEP 2003
(3) MERLINI Angelica 17 JUN 1998
(4) MONDELLI Elisa 30 SEP 1998
(5) TERRAZZI Silvia 27 JUL 1995
(6) PELACCHI Giorgia 6 APR 1998
(7) MERIANO Laura 17 DEC 1999
(s) CODATO Alice 26 SEP 2003
(c) CAPPONI Emanuele (M) 7 JAN 2001
Otto maschile
(b) CHIUMENTO Luca 19 NOV 1997
(2) CODATO Giovanni 28 JUN 1999
(3) ABAGNALE Giovanni 11 JAN 1995
(4) SARTORI Matteo 21 JAN 2002
(5) PIETRA CAPRINA Leonardo 25 SEP 1997
(6) MONFRECOLA Salvatore 18 APR 1997
(7) DI COLANDREA Nunzio 13 MAR 1999
(s) VICINO Giuseppe 26 FEB 1993
(c) FAELLA Alessandra (F) 18 DEC 2000
SPECIALITA’ NON OLIMPICHE
Doppio misto
(b) RAMBALDI Luca (M) 9 DEC 1994
(s) SOUWER Anna Sarah Sophie (F) 29 JUN 1987
SPECIALITA’ PARALIMPICHE
Singolo PR1 femminile
AERE Katia 28 AUG 1971
Singolo PR1 maschile
PERINI Giacomo 16 MAY 1996
Doppio PR2 misto
(b) COLANERO Ilenia (F) 5 JAN 1982
(s) STEFANONI Daniele (M) 28 AUG 1966
Doppio PR3 misto
(b) POZZI Marta (F) 1 APR 2000
(s) BOLDRINI Giorgio (M) 4 APR 2006
Quattro con PR3 misto
(b) FORESTI Carolina (F) 24 JUL 2000
(2) TRAMONTIN Ludovica (F) 27 MAY 1996
(3) CONTI Luca (M) 28 AUG 2003
(s) LITVINCHUK Stanislau (M) 24 JAN 2001
(c) RETO Chiara (F) 21 JAN 2008