Canottaggio, Matteo Lodo e Giovanni Codato conquistano il bronzo nel due senza ai Mondiali!

Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio: ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, salgono sul gradino più basso del podio nella specialità olimpica del due senza maschile, gli azzurri Matteo Lodo e Giovanni Codato, che conquistano così la medaglia di bronzo.

La finale viene dominata dalla Nuova Zelanda di Oliver Welch e Benjamin Taylor, che restano in testa dall’inizio alla fine dei 2000 metri di gara, andando a trionfare in 6:16.62. In un derby oceanico per il titolo iridato, l’argento va all’Australia di Angus Dawson ed Alexander Hill, alla piazza d’onore in 6:18.50.

La medaglia di bronzo, però, va all’Italia di Matteo Lodo e Giovanni Codato, che dopo essere stati quarti per 1500 metri, nell’ultima parte di gara sferrano l’attacco decisivo, andando anche ad avvicinare neozelandesi ed australiani, ma soprattutto scavalcando la Romania e salendo sul gradino più basso del podio in 6:19.68.

La Romania di Stefan Constantin Berariu e Florin Sorin Lehaci deve così accontentarsi della quarta posizione conclusiva in 6:24.35, mentre si classifica quinta la Spagna di Javier Garcia Ordonez e Jaime Canalejo Pazos, in 6:25.98, infine chiude sesta la Lituania di Dovydas Stankunas e Domantas Stankunas, in 6:34.68.

ORDINE D’ARRIVO

1 Nuova Zelanda 6:16.62

2 Australia 6:18.50

3 Italia 6:19.68

4 Romania 6:24.35

5 Spagna 6:25.98

6 Lituania 6:34.68