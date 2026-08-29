Canottaggio, l’ammiraglia maschile approda in semifinale ai Mondiali. Eliminato l’otto femminile

A causa delle avverse condizioni meteo, onde evitare che alcune imbarcazioni siano svantaggiate dal sorteggio delle corsie, le ultime batterie dei Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si svolgono con l’inusuale metodo della prova a cronometro. In casa Italia approdano in semifinale l’otto maschile ed il doppio misto (specialità non olimpica), mentre non supera le batterie e dovrà disputare la Finale B l’otto femminile.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nell‘otto maschile l’Italia di Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, si classifica terza nella prima serie con il crono di 5’32″46 ed accede alle semifinali con il miglior tempo di ripescaggio, il 7° assoluto.

Nell’otto femminile l’Italia di Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano ed Alice Codato, con Emanuele Capponi al timone, chiude al quinto ed ultimo posto nella prima batteria con il tempo di 6:15.45 e dovrà disputare la Finale B per il 7° posto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel doppio misto l’Italia di Sophie Souwer e Niels Torre termina al terzo posto nella seconda serie con il crono di 6’43″42, manca il pass diretto per il penultimo atto, ma poi avanza alle semifinali di domani grazie al miglior tempo di ripescaggio, il settimo complessivo.