Canottaggio, il quattro di coppia azzurro centra la finale ai Mondiali! I quattro senza escono in semifinale

Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, l’unica nota lieta per l’Italia nelle odierne semifinali dei Mondiali senior 2026 di canottaggio arriva dal quattro di coppia maschile, che centra l’ultimo atto con il quarto crono assoluto ed andrà a giocarsi il titolo iridato. Dovranno disputare la Finale B per il settimo posto, invece, entrambi i quattro senza dell’Italia, sia tra gli uomini che tra le donne.

Nel quattro di coppia maschile Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili dominano la prima semifinale e vincono in 5’45″85, precedendo i Paesi Bassi, secondi in 5’46″42, e la Polonia, terza in 5’46″76. Gli azzurri arrivano all’ultimo atto col quarto crono assoluto, perché la seconda semifinale è più veloce: vince la Gran Bretagna in 5’44″40, bruciando all’arrivo, la Germania, alla piazza d’onore in 5’44″61, e gli Stati Uniti, terzi in 5’45″62.

Nel quattro senza femminile Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi chiudono al sesto ed ultimo posto della seconda semifinale con il crono di 6’58″44, mentre avanzano all’ultimo atto gli USA, vittoriosi in 6’34″05, la Romania, seconda in 6’42″06, e la Gran Bretagna, terza in 6’45″13. Dalla prima semifinale passano il turno l’Australia, che si impone in 6’35″52, i Paesi Bassi, padroni di casa, alla piazza d’onore in 6’38″15, e la Germania, terza in 6’44″19.

Nel quattro senza maschile Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo ed Alessandro Gardino terminano in sesta ed ultima posizione nella seconda semifinale in 6’13″48, nella gara in cui vanno in Finale A i Paesi Bassi, vincenti in 5’58″70, andando a precedere la Germania, seconda in 6’00″15, e la Nuova Zelanda, terza in 6’00″42. Nella prima semifinale avanzano gli USA, primi in 5’57″48, davanti alla Gran Bretagna, seconda in 5’58″30, e la Romania, terza in 6’01″73.