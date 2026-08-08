Canottaggio, il due senza femminile conquista l’oro ai Mondiali U19

Arriva una medaglia d’oro per l’Italia nella prima giornata di finali dei Mondiali Under 19 2026 di canottaggio, in corso di svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria: a conquistarla è il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana.

Nel due senza femminile Carolina Cassani e Letizia Martorana dominano l’ultimo atto e conquistano oro e titolo iridato di categoria con il crono di 7.10.77, che è anche il nuovo record dei Mondiali, con un margine di oltre due secondi sull’Uzbekistan, secondo, e di quasi sette sull’Australia, terza. Le azzurre, della Canottieri Lario, a maggio avevano conquistato il titolo europeo.

Nel due senza maschile Novak Mitrovic e Pietro Blasig si fermano ai piedi del podio, beffati per appena 0.17 dalla Germania. Gli azzurri, del CC Saturnia, sono primi dopo 500 metri e secondi a metà gara ed ai 1500 metri alle spalle della Romania, che poi va a vincere davanti a Grecia e Germania, con l’Italia quarta.

Nel quattro senza maschile Matteo L’Ala, Diego Caruso, Leonardo Iacovacci e Brando Dalla Valle si classificano quarti alle spalle di Spagna, Gran Bretagna e Francia: gli azzurri, a lungo quinti, attaccano nel finale e superano la Nuova Zelanda, ma i transalpini reagiscono all’attacco dell’Italia e restano sul podio.

Nel quattro di coppia maschile Vincenzo Gallo, Jacopo Tesei, Riccardo Toniolo e Matteo Miglioli si classificano al quinto posto, ad un secondo e trentacinque centesimi dal bronzo della Danimarca, nella gara che viene vinta dalla Germania davanti alla Polonia.

Nelle Finali B, invece, il quattro di coppia femminile di Cecilia Maria Holloway, Roberta Romani, Emma Caratozzolo ed Aurora Toffanello chiude ottavo, mentre il doppio femminile di Francesca Sasso e Maria Lucrezia Dittamo si classifica nono, infine il quattro senza femminile di Sofia Antoniazzi, Gaia Di Meo, Arianna Marconcini ed Anna Cincinelli termina dodicesimo.