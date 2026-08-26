Canottaggio, Lodo/Codato in finale con autorità. Buone risposte dalle donne con 2 senza e doppio

Grande Italia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, sede dei Mondiali senior 2026 di canottaggio: nelle prime semifinali approdano all’ultimo atto tre dei quattro equipaggi azzurri. I due senza ed il doppio femminile lotteranno per una medaglia, mentre il doppio maschile disputerà la Finale B per il settimo posto.

Ottima prestazione del due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, che domina la seconda semifinale con il crono di 6’42″89 assieme alla Spagna, seconda in 6’45″73, ed alla Lituania, terza in 6’46″44. Gli azzurri hanno il terzo tempo d’ingresso in finale, in quanto nella prima serie fanno meglio la Nuova Zelanda, vittoriosa in 6’39″99, e l’Australia, alla piazza d’onore in 6’41″84. Avanza all’ultimo atto anche la Romania, terza in 6’43″11.

Dopo il rischio in batteria, con il passaggio in semifinale centrato per soli 25 centesimi, arriva il pronto riscatto del doppio femminile di Alice Gnatta e Clara Guerra, che arpiona l’ingresso in finale grazie al secondo posto nella seconda semifinale in 7’11″98, alle spalle della sola Irlanda, vincente in 7’09″17, e davanti alla Polonia, terza in 7’12″43. Le azzurre hanno il quarto tempo complessivo: nella prima serie fanno meglio la Svizzera, prima in 7’10″78, ed i Paesi Bassi, secondi in 7’11″19, mentre avanza anche il Canada, terzo in 7’13″63.

Passa agevolmente all’ultimo atto il due senza femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, terze nella prima semifinale con il crono di 7’31″34, grazie ad un campo di gara spaccato a metà, con Romania, prima in 7’20″94, e Cile, secondo in 7’29″85, davanti alle azzurre, ma con le altre imbarcazioni distanti oltre 10″ dall’Italia. Dalla seconda serie avanzano all’ultimo atto gli USA, vittoriosi in 7’25″01, la Francia, seconda in 7’25″85, e la Cechia, terza in 7’27″89. Le azzurre, dunque, hanno il sesto ed ultimo crono di accredito.

Non ce la fa ad entrare in finale, invece, il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva, che chiude al sesto ed ultimo posto la prima semifinale in 6’37″84 e dovrà lottare per il settimo posto nella Finale B. A sfidarsi per le medaglie saranno la Gran Bretagna prima in 6’26″53, il Belgio, secondo in 6’28″03, e la Cechia, terza in 6’29″33, a cui si aggiungono dalla seconda serie i Paesi Bassi, vittoriosi in 6’24″80, davanti alla Serbia, alla piazza d’onore in 6’26″99, ed alla Spagna, terza in 6’30″25.