Canottaggio, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Dieci barche azzurre a caccia di podi

A pochi giorni dai Mondiali, la rassegna iridata si svolgerà ad Amsterdam dal 24 al 30 agosto, l’Italia avrà a propria disposizione una nuova opportunità per confermare il proprio ruolo di riferimento nel contesto del sempre equilibrato panorama internazionale.

Si svolgeranno a Taranto, da venerdì 21 agosto a giovedì 3 settembre, i Giochi del Mediterraneo, tradizionale evento sportivo multidisciplinare nel quale la spedizione tricolore non potrà che puntare, come sempre, a recitare un ruolo da assoluta protagonista. Gli azzurri del canottaggio sono pronti ad offrire il proprio significativo contributo al medagliere italiano.

L’Italia si allineerà ai nastri di partenza della manifestazione con otto uomini e otto donne per un totale di dieci equipaggi. Le gare si disputeranno dal 31 agosto al 2 settembre, con il 3, giornata di chiusura della manifestazione, previsto come giornata di riserva in caso di qualsiasi tipo di problema. Nelle prime due giornate si svolgeranno le qualificazioni e le semifinali, mentre la terza sarà dedicata all’assegnazione dei titoli.

La formazione azzurra sarà composta da Edoardo Rocchi (SC Gavirate) e Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate) nel singolo. Il doppio maschile schiererà Josef Marvucic (Fiamme Oro/SC San Giorgio) e Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), il doppio femminile si affiderà ad Aurora Spirito (SC Gavirate) e Sara Borghi (SC Gavirate). Nel doppio misto gareggeranno Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle/SC Retica) e Irene Gattiglia (RSC Cerea).

Nei Pesi Leggeri gareggeranno Luca Borgonovo (SC Gavirate) e Giulia Grandi (SC Gavirate) nel singolo. Nel doppio maschile ci sarà spazio per Tito Christoforakis (CUS Torino) e Giovanni Borgonovo (SC Gavirate), mentre in campo femminile saranno in acqua Elena Sali (SC Bissolati) e Melissa Schincariol (SC Cernobbio). L’Italia sceglie invece Niccolò Gandola (SC Lario) e Chiara Cobalchini (SC Padova) nel doppio misto.