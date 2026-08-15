Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per i Mondiali 2026: novità tra doppio e 4 senza

I Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio andranno in scena da lunedì 24 a domenica 30 agosto ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: l’Italia sta affrontando l’ultimo ritiro prima della rassegna iridata, intanto è stata resa nota la composizione degli equipaggi azzurri in gara.

Nel complesso saranno 17 le imbarcazioni dell’Italia, per un totale di 38 atleti impegnati: nelle specialità olimpiche l’Italia sarà assente soltanto nel quattro di coppia femminile, che era stato invece schierato agli Europei, inoltre gli azzurri saranno in gara nella specialità non olimpica del doppio misto ed in tutte le cinque specialità paralimpiche.

Ci sono molte conferme, ma anche qualche novità, rispetto agli Europei, andati in scena ad inizio agosto a Varese: nel due senza maschile, bronzo continentale, assieme a Matteo Lodo ci sarà Davide Comini, che sostituirà Giovanni Codato, mentre nel quattro senza maschile gli stesso Lodo e Comini saranno coadiuvati da Giuseppe Vicino ed Alessandro Gardino.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Due senza femminile

(b) MERIANO Laura 17 DEC 1999

(s) CODATO Alice 26 SEP 2003

Due senza maschile

(b) LODO Matteo 25 OCT 1994

(s) COMINI Davide 22 MAY 2000

Doppio femminile

(b) GUERRA Clara 1 OCT 1998

(s) GNATTA Alice 1 SEP 2003

Doppio maschile

(b) TORRE Niels 3 SEP 1999

(s) SARTORI Matteo 21 JAN 2002

Quattro senza femminile

(b) MERLINI Angelica 17 JUN 1998

(2) MONDELLI Elisa 30 SEP 1998

(3) TERRAZZI Silvia 27 JUL 1995

(s) PELACCHI Giorgia 6 APR 1998

Quattro senza maschile

(b) VICINO Giuseppe 26 FEB 1993

(2) COMINI Davide 22 MAY 2000

(3) LODO Matteo 25 OCT 1994

(s) GARDINO Alessandro 12 DEC 2002

Singolo femminile

SOUWER Anna Sarah Sophie 29 JUN 1987

Singolo maschile

SOARES Gabriel 22 JAN 1997

Quattro di coppia maschile

(b) CHIUMENTO Luca 19 NOV 1997

(2) RAMBALDI Luca 9 DEC 1994

(3) PANIZZA Andrea 14 JUL 1998

(s) GENTILI Giacomo 3 JUL 1997

Otto femminile

(b) GUERRA Clara 1 OCT 1998

(2) GNATTA Alice 1 SEP 2003

(3) MERLINI Angelica 17 JUN 1998

(4) MONDELLI Elisa 30 SEP 1998

(5) TERRAZZI Silvia 27 JUL 1995

(6) PELACCHI Giorgia 6 APR 1998

(7) MERIANO Laura 17 DEC 1999

(s) CODATO Alice 26 SEP 2003

(c) CAPPONI Emanuele (M) 7 JAN 2001

Otto maschile

(b) CHIUMENTO Luca 19 NOV 1997

(2) CODATO Giovanni 28 JUN 1999

(3) ABAGNALE Giovanni 11 JAN 1995

(4) SARTORI Matteo 21 JAN 2002

(5) PIETRA CAPRINA Leonardo 25 SEP 1997

(6) MONFRECOLA Salvatore 18 APR 1997

(7) DI COLANDREA Nunzio 13 MAR 1999

(s) VICINO Giuseppe 26 FEB 1993

(c) FAELLA Alessandra (F) 18 DEC 2000

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Doppio misto

(b) RAMBALDI Luca (M) 9 DEC 1994

(s) SOUWER Anna Sarah Sophie (F) 29 JUN 1987

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Singolo PR1 femminile

AERE Katia 28 AUG 1971

Singolo PR1 maschile

PERINI Giacomo 16 MAY 1996

Doppio PR2 misto

(b) COLANERO Ilenia (F) 5 JAN 1982

(s) STEFANONI Daniele (M) 28 AUG 1966

Doppio PR3 misto

(b) POZZI Marta (F) 1 APR 2000

(s) BOLDRINI Giorgio (M) 4 APR 2006

Quattro con PR3 misto

(b) FORESTI Carolina (F) 24 JUL 2000

(2) TRAMONTIN Ludovica (F) 27 MAY 1996

(3) CONTI Luca (M) 28 AUG 2003

(s) LITVINCHUK Stanislau (M) 24 JAN 2001

(c) RETO Chiara (F) 21 JAN 2008