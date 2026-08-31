Canottaggio, buoni segnali dai Mondiali in ottica Los Angeles 2028

L’Italia si congeda dai Mondiali senior 2026 di canottaggio con due medaglie, entrambe in specialità olimpiche: conferma il titolo iridato il quattro di coppia maschile, mentre conquista il bronzo il due senza maschile. Parte così la sfida degli azzurri nella rincorsa verso Los Angeles 2028.

Non solo i due podi ottenuti da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, e da Matteo Lodo e Giovanni Codato: le buone notizie nelle specialità olimpiche arrivano anche dal due senza femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, quarte, dal doppio femminile di Alice Gnatta e Clara Guerra, e dall’otto maschile, sesti.

Sono dunque cinque le finali nelle specialità olimpiche raggiunte dall’Italia ai Mondiali: la prossima rassegna iridata metterà in palio i primi pass per Los Angeles 2028, e questo è un ottimo punto di partenza per il movimento azzurro, anche se non mancano gli elementi da migliorare.

Purtroppo l’Italia ha mostrato di avere un punto debole nel singolo, sia al maschile che al femminile, inoltre brucia la mancata qualificazione alla finale dell’otto femminile. Niente da fare neppure per i quattro senza e per il doppio maschile, ma ci sarà tempo e modo di ricostruire questi equipaggi in vista della qualificazioni olimpiche.