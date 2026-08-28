Canottaggio, bronzo per Lodo-Codato ai Mondiali! Ai piedi del podio Meriano-Codato

L’Italia conquista la medaglia di bronzo con il due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, a cui si aggiungono il quarto posto del due senza femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, e la sesta piazza del doppio femminile di Alice Gnatta e Clara Guerra, nella sessione pomeridiana dei Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. In casa Italia, inoltre, Giacomo Perini conquista l’accesso in Finale A nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel due senza maschile la medaglia di bronzo va all’Italia di Matteo Lodo e Giovanni Codato, che dopo essere stati quarti per 1500 metri, nell’ultima parte di gara sferrano l’attacco decisivo, scavalcando la Romania e salendo sul gradino più basso del podio in 6:19.68. La finale viene dominata dalla Nuova Zelanda di Oliver Welch e Benjamin Taylor, che restano in testa dall’inizio alla fine dei 2000 metri di gara, andando a trionfare in 6:16.62. In un derby oceanico per il titolo iridato, l’argento va all’Australia di Angus Dawson ed Alexander Hill, alla piazza d’onore in 6:18.50.

Nel due senza femminile l’Italia di Laura Meriano ed Alice Codato si classifica al quarto posto e resta ai piedi del podio in 7:02.66 nella finale vinta dalla Romania di Adriana Adam e Simona Radis, vittoriose in 6:49.86, davanti alla Francia di Emma Cornelis ed Hezekia Peron, alla piazza d’onore in 6:56.21, ed agli Stati Uniti di Regina Salmons e Mia Levy, di bronzo in 6:59.76.

Nel doppio femminile l’Italia di Alice Gnatta e Clara Guerra chiude al sesto ed ultimo posto in 6:56.47 nella gara vinta dall’Irlanda di Zoe Hyde e Margaret Cremen, vittoriose in 6:43.48, davanti alle padrone di casa dei Paesi Bassi, Roos De Jong e Benthe Boonstra, d’argento in 6:44.51, ed alla Svizzera di Salome Ulrich e Fabienne Schweizer, terze in 6:48.51.

Nel doppio maschile, con l’Italia fuori dalla Finale A, vincono i padroni di casa dei Paesi Bassi, Melvin Twellaar e Simon Van Dorp, a cui vanno oro e titolo iridato con il tempo di 6:04.42. Piazza d’onore per la Serbia di Martin Mackovic e Nikolaj Pimenov, secondi in 6:07.58, mentre sale sul gradino più basso del podio il Belgio di Aaron Andries e Tibo Vyvey, terzi in 6:09.74.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile l’azzurro Giacomo Perini stacca il pass per la Finale A in virtù del secondo posto nella prima semifinale, con il tempo di 9:08.21, alle spalle del britannico Benjamin Pritchard, che si impone in 9:01.96. Il crono dell’italiano è il quarto assoluto, dato che nella seconda semifinale sono più veloci sia l’australiano Erik Horrie, primo in 9:03.75, sia l’ucraino Roman Polianskyi, secondo in 9:07.44.