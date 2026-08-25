Canottaggio, altre cinque barche azzurre in semifinale. Il quattro di coppia misto PR3 vola in finale A

La seconda giornata dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio, manifestazione che si svolge ad Amsterdam fino a domenica 30, continua a riservare soddisfazioni ai colori italiani. Tutti gli equipaggi azzurri passano il turno e accedono alle semifinali. Nel paracanottaggio il quattro di coppia misto PR3 vola invece in finale A, mentre il doppio misto PR2 disputerà la finale B.

Nel doppio misto PR2 Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni chiudono la seconda serie di qualificazione in quarta posizione con il tempo di 09:46.28, crono che gli vale l’accesso alla Finale B. Nel quattro di coppia misto PR3 Martina Osualdini-Carolina Foresti-Marco Frank, Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone sono secondi alle spalle degli Stati Uniti con 07:57.59 e staccano il pass per la finale A.

Nel quattro senza femminile Silvia Terrazzi-Elisa Mondelli-Angelica Merlini-Giorgia Pelacchi concludono la terza batteria in terza posizione, alle spalle di Stati Uniti e Irlanda, con 07:29.03 e approdano in semifinale. Ottiene il medesimo piazzamento il quattro senza maschile: Davide Comini-Salvatore Monfrecola-Emanuele Gaetani Liseo-Alessandro Gardino chiudono terzi in

06:31.19 e si qualificano per la semifinale.

Il quattro di coppia azzurro domina la sua batteria e vola in semifinale a vele spiegate: Luca Chiumento-Andrea Panizza-Luca Rambaldi-Giacomo Gentili chiudono al comando la prima serie con 06:14.90 davanti alla Cina, seconda con 06:17.30. Nell’ultima serie dei quarti di finale del doppio maschile Niels Torre e Marco Selva tagliano il traguardo in terza posizione con 6:49.59 e approdano in semifinale.