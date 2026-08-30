Canoa velocità, Zironi/Rossetti sfiorano la medaglia ai Mondiali. Piazzamenti ‘olimpici’ per Della Giustina e Tacchini/Casadei

Il quarto posto del K2 500 femminile, il quinto del C2 500 maschile, il sesto del C1 200 femminile, ed il nono del K2 500 maschile: questi i piazzamenti dell’Italia nelle Finali A delle specialità olimpiche nell’ultima giornata di gare dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità, in corso a Poznan, in Polonia.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K2 500 femminile l’Italia di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti staziona praticamente per tutta la gara in quarta posizione, purtroppo in maniera distante dalle prime tre imbarcazioni che si giocano il podio: le azzurre nel finale staccano definitivamente le altre avversarie e chiudono ai piedi del podio in 1:42.14, a 2.60 dalla vetta ed a 0.94 dal bronzo. Nella seconda parte di gara è inesorabile l’accelerazione dell’Australia di Kailey Harlen e Natalia Drobot, che conquista il titolo iridato in 1:39.54, mentre la Cina di Yu Shimeng e Yin Mengdie difende la medaglia d’argento per un solo centesimo, chiudendo seconda in 1:41.19, a 1.65, e resistendo alla rimonta della Germania di Paulina Paszek e Pauline Jagsch, di bronzo in 1:41.20, a 1.66.

Nel C2 500 maschile la rimonta di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si ferma in quinta posizione 1:40.69, a 1.46 dall’oro ed a 0.66 dal podio. La vittoria va agli Atleti Individuali Neutrali A Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl, che fanno gara di testa dall’inizio alla fine e vanno a vincere in 1:39.23, davanti al Brasile di Gabriel Assuncao Nascimento e Jacky Jamael Nascimento Godmann, d’argento in 1:39.81, a 0.58, mentre il bronzo finisce al collo dell’Ungheria di Kristof Kollar ed Istvan David Juhasz, terzi in 1:40.03, a 0.80.

Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina si classifica sesta in 45.93, a 1.53 dall’ucraina Liudmyla Luzan, vittoriosa in 44.40, la quale va a precedere sul traguardo la canadese Sophia Jensen, d’argento in 44.90, a 0.50, e la statunitense Nevin Harrison, di bronzo in 45.04, a 0.64.

Nel K2 500 maschile l’Italia di Simone Bernocchi e Tommaso Freschi chiude al nono ed ultimo posto in Finale A in 1:32.18, a 4.61 dalla Germania di Jacob Schopf e Max Lemke, che domina e conquista l’oro in 1:27.57, davanti al Portogallo di Joao Ribeiro e Messias Baptista, secondo in 1:29.29, a 1.72, ed alla Cechia di Jakub Spicar e Daniel Havel, terza in 1:29.94, a 2.37.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Agata Fantini si classifica nona ed ultima in Finale A in 42.36, a 2.65 dalla danese Frederikke Hauge Moercke, d’oro in 39.71, davanti alla magiara Anna Lucz, d’argento in 40.31, a 0.60, ed alla spagnola Sara Ouzande, di bronzo in 40.71, a 1.00.