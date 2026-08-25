Canoa velocità, Mondiali 2026: le speranze di medaglia dell’Italia

Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto si terranno a Poznan, in Polonia, i Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia sarà al via con 21 atleti, ed alcuni equipaggi azzurri potranno anche lottare per uno dei gradini del podio delle specialità olimpiche.

Sicuramente è grande l’attesa per la canadese maschile, dove Gabriele Casadei può ambire ad una medaglia sia in coppia con Carlo Tacchini nel collaudatissimo C2 500 azzurro, sia nel C1 1000, dove ha vinto il ballottaggio interno con il compagno delle Fiamme Oro.

Anche la canadese femminile dell’Italia può nutrire delle fondate speranze, vista la definitiva esplosione di Olympia Della Giustina, che punta a fare molto bene nel C1 200. Purtroppo l’Italia non riesce ancora a trovare una compagna all’altezza per schierare un C2 500 competitivo.

Soffre un po’ di più il kayak azzurro: l’unica vera carta da medaglia è il K2 500 femminile di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, che tanto bene hanno fatto in stagione e proveranno a stupire ancora. Per il K1 500 femminile la scelta è caduta su Agata Fantini, mentre nel K1 1000 maschile toccherà ad Andrea Schera.

Difficile che possano ambire ad una medaglia, infine, il K2 500 maschile di Simone Bernocchi e Tommaso Freschi, il K4 500 maschile di Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato, ed il K4 500 femminile di Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo e Sara Vesentini.