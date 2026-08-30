Canoa velocità, Lucrezia Zironi e Giada Rossetti ai piedi del podio nel K2 500 ai Mondiali

Il K2 500 femminile di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti porta a casa un prezioso quarto posto nella Finale A dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Poznan, in Polonia: le azzurre, pur lontane dalle prime tre posizioni, riescono a chiudere ai piedi del podio iridato.

La gara si spezza subito in due, con tre imbarcazioni a contendersi le medaglie e le altre a giocarsi i piazzamenti di rincalzo: nella seconda parte di gara è inesorabile l’accelerazione dell’Australia di Kailey Harlen e Natalia Drobot, che conquistano il titolo iridato in 1:39.54. Alle loro spalle la Cina di Yu Shimeng e Yin Mengdie difende la medaglia d’argento per un solo centesimo, chiudendo seconda in 1:41.19, a 1.65, resistendo alla rimonta della Germania di Paulina Paszek e Pauline Jagsch, di bronzo in 1:41.20, a 1.66.

L’Italia di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti staziona praticamente per tutta la gara in quarta posizione, purtroppo in maniera distante dalle prime tre imbarcazioni che si giocano il podio: le azzurre nel finale staccano definitivamente le altre avversarie e chiudono ai piedi del podio in 1:42.14, a 2.60 dalla vetta ed a 0.94 dal bronzo. Alle spalle delle azzurre finiscono il Belgio, quinto in 1:42.52, a 2.98, i Paesi Bassi, sesti in 1:43.14, a 3.60, la Polonia, settima in 1:43.23, a 3.69, le Atlete Individuali Neutrali B, ottave in 1:44.56, a 5.02, e la Spagna, nona in 1:45.21, a 5.67.