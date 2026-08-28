Canoa velocità, il K4 500 maschile chiude in top ten ai Mondiali. Argento per Viktoryia Pistis Shablova nella paracanoa

A Poznan, in Polonia, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa, spazio nel pomeriggio alle prime finali: l’Italia coglie la medaglia d’argento con Viktoryia Pistis Shablova nella specialità non paralimpica del VL1 200 femminile.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K4 500 maschile l’oro va alla Germania, che vince con il tempo di 1’23″95, precedendo l’Australia, d’argento in 1’24″57, a 0″62, ed il Portogallo, di bronzo in 1’25″53, a 1″58. In Finale B l’Italia di Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato è prima e termina al 10° posto complessivo.

Nel C1 1000 maschile oro a pari merito al ceco Martin Fuksa ed al magiaro Daniel Fejes, che condividono il gradino più alto del podio con il crono di 4”07″44, mentre il bronzo va all’atleta individuale neutrale A Zakhar Petrov, terzo in 4’07″46, a 0″02. In Finale B Gabriele Casadei termina secondo e conclude in 11ma piazza assoluta.

Nel K4 500 femminile si impone la Cina con il crono di 1’38″67, davanti alla Spagna, seconda in 1’39″91, a 1″24, ed alla Germania, terza in 1’39″93, a 1″26. In Finale B l’Italia di Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo e Sara Vesentini finisce settima e chiude al 16° posto assoluto.

Nel C2 500 femminile, specialità in cui l’Italia era assente, il titolo continentale va alla Germania, che la spunta con il tempo di 2’01″65, superando l’Ucraina, alla piazza d’onore in 2’02″28, a 0″63, e le Atlete Individuali Neutrali B, sul gradino più basso del podio in 2’02″67, a 1″02.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 200 maschile l’oro va al polacco Oleksii Koliadych, vittorioso con il tempo di 40.95, davanti all’uzbeko Artur Guliev, secondo in 41.05, a 0.10, ed all’atleta individuale neutrale B Andrei Zholabau, terzo in 41.15, a 0.20. In Finale B Nicolae Craciun termina primo e chiude al decimo posto assoluto.

Nel K1 1000 femminile il titolo continentale è della magiara Zsoka Csikos, che vince in 4:11.95, andando a precedere la spagnola Laia Pelachs, d’argento in 4:14.76, a 2.81, e la danese Pernille Brandstrup Knudsen, terza in 4:17.30, a 5.35. In Finale B Elena Ricchiero è quarta e finisce in 13ma posizione complessiva.

PARACANOA

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel VL1 200 femminile Viktoryia Pistis Shablova conquista la medaglia d’argento classificandosi seconda nella finale diretta con il crono di 1:17.39, a 2.60 dall’atleta individuale A Aleksandra Dupik, che vince in 1:14.79, mentre il bronzo va al collo della nipponica Monika Seryu, terza in 1:20.86, a 6.07.

Nel VL1 200 maschile Lorenzo Lodola chiude nono ed ultimo in Finale A con il tempo di 1’12″96, a 8″31 dall’australiano Benjamin Sainsbury, oro in 1:04.65, davanti all’atleta individuale neutrale B Ilya Taupianets, secondo in 1:04.87, a 0.22, ed all’atleta individuale neutrale A Artur Chuprov, terzo in 1:05.74, a 1.09.