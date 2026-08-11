Canoa velocità, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: presenti Tacchini e Casadei, oltre a Della Giustina

La marcia verso i Mondiali 2026 di canoa velocità è ufficialmente cominciata. Poznan sarà il teatro della rassegna iridata, che si svolgerà dal 24 al 30 agosto prossimi: il bacino polacco vedrà i migliori interpreti delle varie specialità e distanza andare a caccia di titoli e medaglie planetarie.

Nelle acque dell’Est Europa ci sarà anche l’Italia che, dopo aver ospitato a Milano i Mondiali 2025, punterà a dare del filo da torcere alle nazioni di riferimento della disciplina.

La pattuglia azzurra sarà presente con un totale di 21 rappresentati: 9 nel kayak maschile, 8 nel kayak femminile, 3 nella canadese maschile e 1 nella canadese femminile.

Le punte di diamante saranno Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nella canadese maschile, vicecampioni olimpici a Parigi 2024, un’Olympia Della Giustina in grande ascesa nella canadese femminile, senza dimenticare elementi come Giada Rossetti e Lucrezia Sironi e Andrea Di Liberto tutti andati a podio nella tappa di Coppa del Mondo tenutasi a Montreal. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di canoa velocità.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI DI CANOA VELOCITÀ 2026

Kayak maschile

Andrea Schera, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Federico Zanutta, Giovanni Francesco Penato, Tommaso Freschi, Simone Bernocchi, Andrea Domenico Di Liberto, Andrea Dal Bianco*

Kayak femminile

Meshua Marigo, Sara Daldoss, Elena Ricchiero, Lucrezia Zironi, Giada Rossetti, Agata Fantini, Anastasia Insabella, Sara Vesentini

Canadese maschile

Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Nicolae Craciun

Canadese femminile

Olympia Della Giustina

* Dal 28 agosto.