Canoa velocità, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. I giovani azzurri a caccia di podi

È il momento di spingere in alto la bandiera tricolore. I Giochi del Mediterraneo, rassegna che si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, rappresentano una nuova prestigiosa vetrina per lo sport italiano di confermarsi ai vertici del panorama internazionale.

La canoa è pronta a scendere in acqua per poter apportare il proprio significativo contributo al medagliere della spedizione italiana. Tra le prime discipline a entrare in acqua la canoa velocità disputerà le qualificazioni venerdì 21, le semifinali avranno luogo sabato 22, mentre le gare per il titolo si disputeranno domenica 23.

In programma le gare del K1 500 per le donne, del K1 1000 e del K2 500 per il kayak maschile. Per quanto concerne la canadese si gareggerà invece con il C1 1000 maschile e con il C1 200 femminile. La formazione azzurra sarà composta da otto elementi, quattro uomini e quattro donne.

Nel kayak maschile gareggeranno Giacomo Cinti, Giacomo Rossi e Alessio Campari. Nel kayak femminile entreranno invece in acqua Giorgia Lacalamita, Sophia Vianello e Sofia Zucca. Nella canadese maschile il rappresentante azzurro sarà Samuele Veglianti, mentre nella canadese femminile gareggerà Elena Voltan.