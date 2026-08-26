Canoa velocità, Gabriele Casadei e le ammiraglie approdano in semifinale ai Mondiali

Sono scattati a Poznan, in Polonia, i Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia nella sessione mattutina della prima giornata, riservata alle prime batterie, registra il passaggio in semifinale di tutti i sette equipaggi impegnati. Nelle specialità olimpiche raggiungono il penultimo atto il C1 1000 maschile di Gabriele Casadei ed i K4 500, sia tra gli uomini che tra le donne.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile Gabriele Casadei vince la quarta serie in 4’05″58 ed accede alle semifinali con il terzo crono assoluto, alle spalle del cinese Wu Shengyue, primo in 4’02″77, e del ceco Martin Fuksa, terzo in 4’04″98, entrambi provenienti dalla prima heat.

Nel K4 500 maschile Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato si classificano terzi nella seconda serie in 1’25″46 e staccano comodamente il pass per le semifinali, raggiunte con il decimo crono complessivo.

Nel K4 500 femminile Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo e Sara Vesentini chiudono al quinto posto nella prima heat in 1’40″67 e non riescono a staccare il pass diretto per la Finale A: le azzurro dovranne disputare le semifinali per raggiungere l’ultimo atto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 maschile Andrea Domenico Di Liberto vince la terza serie in 37″24 e raggiunge il penultimo atto con il miglior tempo assoluto, mentre nel C1 200 maschile Nicolae Craciun chiude al quinto posto della prima heat con il tempo di 42″92 e raggiunge senza patemi le semifinali, ottenuta con il settimo crono complessivo, infine nel K1 1000 femminile Elena Ricchiero chiude al quarto posto nella seconda batteria con il crono di 4’35″98, staccando il biglietto per le semifinali con il nono tempo assoluto.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL1 200 femminile Viktoryia Pistis Shablova termina sesta nella prima serie con il crono di 1’11″02 e non riesce a staccare il pass diretto per la Finale A: l’azzurra dovrà disputare la semifinale per provare a centrare uno degli ultimi tre posti a disposizione per l’ultimo atto.