Canoa velocità, Andrea Di Liberto campione del mondo nella specialità non olimpica del K1 200

La sessione pomeridiana della quarta giornata dei Mondiali di canoa e paracanoa, competizione che si svolge a Poznan fino a domani, regala all’Italia la meravigliosa medaglia d’oro conquistata da Andrea Domenico Di Liberto nella gara del K1 200 maschile.

Andrea Domenico Di Liberto domina la gara del K1 200 metri maschile, specialità non olimpica, e, dopo l’argento dello scorso anno, conquista il titolo iridato grazie a una gara d’attacco condotta fin dall’inizio. L’azzurro chiude in 34.15 davanti al serbo Marko Dragosavljevic, +0.57 il suo distacco, e allo spagnolo Carlos Arevalo, staccato di +0.83.

Nella finale A del C1 500 femminile Olympia Della Giustina termina la sua prestazione in sesta posizione con il tempo di 2:07.16 e un distacco di +6.38 dalla vincitrice. La canadese Sophia Jensen domina la scena e vince il titolo con 2:00.78 davanti all’ungherese Anna Kiss, staccata di +2.02, e la bielorussa Alena Nazdrova, terza a +4.02. Nella finale A del C1 500 metri maschile il brasiliano Isaquias Guimaraes Queiroz vince l’oro in 1:46.08 davanti al ceco Martin Fuksa e al cinese Bowen JI.

La tedesca Pauline Jagsch vince il titolo iridato nel K1 500 femminile con 1:47.55 davanti alla neozelandese Aimee Fisher, seconda a +0.47, e all’australiana Natalia Drobot, terza con +1.03. Il portoghese Fernando Pimienta si laurea campione iridato nel K1 1000 metri maschile con il tempo di 3:24.39 precedendo di soli ventidue centesimi l’ungherese Balint Kopasz e di +1.41 l’australiano Thomas Green.

Nella Finale A del C2 200 metri femminile il duo bielorusso Yuliya Trushkina e Inna Nedelkina conquista il titolo iridato con 42.26. Completano il podio l’argento della coppia uzbeka Sherzodova-Zokirova e il bronzo ottenuto dalle cinesi Shuai-Lin. Nella finale A del C4 500 maschile l’Ungheria (Kristof Kollar-Istvan David Juhasz-Jonatan Daniel Hajdu e Daniel Fejes) vince il titolo con 1:29.44 davanti al quartetto degli Atleti Individuali Neutrali e alla Spagna.

Nella Finale C del K1 500 metri femminile Agata Fantini conclude la sua prova al terzo posto con il tempo di 1:54.77. Nella Finale B del C1 500 maschile Nicolae Craciun termina la gara in terza posizione con 1:50.08, mentre nella Finale B del K1 1000 metri maschile Andrea Schera chiude quarto in 3:34.34.

Nella Finale B del VL2 200 metri maschile Marius Bogdan Ciustea termina la sua prova in quarta posizione con il tempo di 53.95. Nella Finale B del VL3 200 metri maschile Mirko Nicoli taglia il traguardo in quinta posizione con il crono di 49.50. Nella finale A del VL2 200 metri maschile l’americano Steven Haxton è oro in 49.71 davanti ai brasiliani Rufino de Paulo e Tofalini. Nella Finale A del VL3 200 maschile il cinese Yi Pu vince il titolo in 46.48. Completano il podio l’ucraino Yepifanov, argento, e il britannico Wood, bronzo. Nel KL2 200 metri femminile la britannica Charlotte Henshaw domina la scena in 48.32. L’ungherese Katalin Varga è argento, mentre la tedesca Anja Adler è bronzo. Nel KL3 200 metri femminile Amanda Embriaco chiude sesta in 47.88. La britannica Hope Gordon si aggiudica il successo, 45.53 il suo crono di riferimento, davanti alla francese Nelia Barbosa e alla tedesca Felicia Laberer.