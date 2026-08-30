Canoa velocità, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei senza medaglia nel C2 500 ai Mondiali

Non basta la solita condotta di gara con la seconda parte in rimonta per balzare sul podio al C2 500 maschile di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella Finale A dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Poznan, in Polonia.

La vittoria va agli Atleti Individuali Neutrali A Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl, che fanno gara di testa dall’inizio alla fine e vanno a vincere in 1:39.23, davanti al Brasile di Gabriel Assuncao Nascimento e Jacky Jamael Nascimento Godmann, d’argento in 1:39.81, a 0.58, mentre il bronzo finisce al collo dell’Ungheria di Kristof Kollar ed Istvan David Juhasz, terzi in 1:40.03, a 0.80.

Bruciata dai magiari all’arrivo la Spagna di Daniel Grijalba ed Adrian Sieiro, quarta in 1:40.09, a 0.86, mentre la rimonta di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei si ferma in quinta posizione 1:40.69, a 1.46 dall’oro ed a 0.66 dal podio. Gli azzurri tengono alle spalle la Romania, sesta in 1:40.83, a 1.60, la Lituania, settima in 1:40.95, a 1.72, la Polonia, ottava in 1:41.04, a 1.81, con quattro equipaggi racchiusi in appena 0.35, e gli Atleti Individuali Neutrali B, noni e molto staccati in 1:46.39, a 7.16.