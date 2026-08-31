Canoa velocità, buone risposte per l’Italia nelle specialità olimpiche ai Mondiali. Manca solo la medaglia

Manca solo la medaglia nelle specialità olimpiche all’Italia al termine dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità, mentre le finali raggiunte superano le più rosse aspettative, anche se non manca qualche nota dolente.

Nel K2 500 femminile si fermano ai piedi del podio Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, mentre nel C2 500 maschile arriva la quinta posizione di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Ottima sesta posizione per Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile, ma ci sono ancora altre sorprese ed alcune delusioni.

A sorpresa entra in Finale A anche il K2 5o0 maschile di Simone Bernocchi e Tommaso Freschi, che però si piazza nono nell’ultimo atto, invece la sorpresa negativa è rappresentata dal mancato accesso alla finale del C1 1000 maschile di Gabriele Casadei.

Le ammiraglie non riescono ad entrare in finale, ma gli uomini vincono la Finale B, traendo giovamento soprattutto nell’ottica del ranking olimpico. La corsa verso Los Angeles 2028 è iniziata da poco più di tre mesi e tante occasioni ci saranno per le barche azzurre.